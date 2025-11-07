छत्रपती संभाजीनगर

Winter 2025 Exams: तंत्रशिक्षणाच्या परीक्षा ११ नोव्हेंबरपासून; गैरप्रकार रोखण्यासाठी उपाययोजना, उत्तरपत्रिकेचे ऑनलाइन मूल्यांकन

Maharashtra Education: एमएसबीटीई हिवाळी २०२५ परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले असून सर्व परीक्षा प्रक्रिया आता ऑनलाइन पद्धतीने पार पडणार आहे. महाराष्ट्र तंत्रशिक्षण मंडळाने प्रश्नपत्रिका फुटी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना केल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने (एमएसबीटीई) हिवाळी २०२५ सत्राच्या लेखी परीक्षेचे अंतिम वेळापत्रक मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे. या परीक्षांचा कालावधी ११ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर दरम्यान एकूण १८ दिवसांचा असणार असून, सर्व शाखांच्या सेमिस्टरनिहाय परीक्षा या कालावधीत घेण्यात येणार असून, यात अल्पमुदतीचा अभ्यासक्रम, पॉलिटेक्निकच्या नियमित आणि फार्मसीच्या पुनर्परीक्षार्थींचा समावेश आहे.

