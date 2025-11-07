Winter 2025 Exams: तंत्रशिक्षणाच्या परीक्षा ११ नोव्हेंबरपासून; गैरप्रकार रोखण्यासाठी उपाययोजना, उत्तरपत्रिकेचे ऑनलाइन मूल्यांकन

छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने (एमएसबीटीई) हिवाळी २०२५ सत्राच्या लेखी परीक्षेचे अंतिम वेळापत्रक मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे. या परीक्षांचा कालावधी ११ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर दरम्यान एकूण १८ दिवसांचा असणार असून, सर्व शाखांच्या सेमिस्टरनिहाय परीक्षा या कालावधीत घेण्यात येणार असून, यात अल्पमुदतीचा अभ्यासक्रम, पॉलिटेक्निकच्या नियमित आणि फार्मसीच्या पुनर्परीक्षार्थींचा समावेश आहे..एमएसबीटीईच्या विभागीय केंद्रात मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसह खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांत ३५ वितरण केंद्रे असतील. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १७ परीक्षा केंद्रे आहेत. पॉलिटेक्निकचे १ लाख ९ हजार ९१९ तर फार्मसीचे ८ हजार ८९८ विद्यार्थी विभागातून परीक्षा देणार आहे..परीक्षेत होणारे गैरप्रकार, प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणास आळा घालण्यासाठी तंत्रशिक्षण मंडळाने कडक उपाय योजना केली असून, यंदापासून प्रश्नपत्रिका देण्यापासून ते उत्तरपत्रिकेचे मूल्यांकन ऑनलाइन पद्धतीने केले जाणार आहे..परीक्षा केंद्रावर सामूहिक गैरप्रकार आढळून आल्यास त्यांची मंडळ संलग्नता रद्द केली जाणार आहे. पुढील वर्षीपासून पॉलिटेक्निक तर यंदापासून फार्मसीच्या परीक्षेत ऑनलाइन पद्धतीने पेपरच्या दहा मिनिटे आधी प्रश्नपत्रिका दिल्या जाणार आहेत. .JEE Main 2026 : आयआयटीचे स्वप्न साकारणार! जेईई मेन्स २०२६ च्या जानेवारी सत्रासाठी नोंदणी सुरू.तर यावर्षीपासूनच पेपर झाल्यानंतर उत्तरपत्रिका तपासणी ही ऑनलाइन केली जाणार आहे. पेपर झाल्यावर ४० दिवसांच्या आत निकाल जाहीर करता यावा. परीक्षेतील अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सर्व प्रक्रिया ही ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार असल्याचे तंत्रशिक्षण मंडळातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.