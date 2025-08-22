MSEDCL Electricity News : वीज ग्राहकांना साडेतेवीस कोटींचा परतावा; मराठवाड्यात वीजबिलाच्या सुरक्षा ठेवीवर मिळाले व्याज

छत्रपती संभाजीनगर : महावितरण कंपनीकडे वीज ग्राहकांकडून वीजजोडणी घेताना सुरक्षा ठेव ठेवण्यात येते. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, लातूर व नांदेड परिमंडलातील लघुदाब वर्गवारीतील ३१ लाख ६८ हजार ८६४ वीज ग्राहकांना अशा ठेवण्यात आलेल्या सुरक्षा ठेवीवर गेल्या आर्थिक वर्षात २०२४- २५ मध्ये २३ कोटी ४९ लाख ६१ हजार रुपये व्याज परतावा मिळाला आहे. हा परतावा वीजबिलातून समायोजित करण्यात आला आहे..विद्युत कायदा २००३ नुसार सुरक्षा ठेव भरणे वीज ग्राहकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्राहकांचा वार्षिक वीज वापर लक्षात घेऊन सुरक्षा ठेवीची रक्कम निश्चित करण्यात येते. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार वीज ग्राहकांना सुरक्षा ठेव आकारण्यात येते. .दरवर्षी सुरक्षा ठेवीची पुनर्गणना करण्यात येते व त्यानुसार आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ग्राहकांच्या मागील एक वर्षातील सरासरी वीज वापराआधारे नवीन सुरक्षा ठेवीची रक्कम निश्चित करण्यात येते. याआधीची जमा असलेल्या सुरक्षा ठेव व वीज वापरानुसार नव्याने निर्धारित करण्यात आलेल्या सुरक्षा ठेव यांच्यातील फरकाची रक्कम भरण्यासाठी स्वंतत्र बिले देण्यात येतात. .यापूर्वी सुरक्षा ठेव सरासरी एक बिलाच्या रकमेइतकी होती. आता वीज ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेव, मासिक बिल असेल, तर तेथे सरासरी मासिक बिलाच्या दुप्पट व त्रैमासिक बिलाच्या दीडपट घेण्याची तरतूद आयोगाकडून करण्यात आली आहे. विद्युत कायदा २००३ नुसार ग्राहकांनी सुरक्षा ठेव रकमेसह दरमहा नियमित वीजबिल भरणा करून महावितरणला सहकार्य करावे, असे आवाहन सहव्यवस्थापकीय संचालक आदित्य जीवने यांनी केले आहे..वृक्ष हटविण्याबाबत \nआक्षेप असल्यास नोंदवा.परिमंडल ग्राहक व्याज (कोटी)छत्रपती संभाजीनगर परिमंडलछत्रपती संभाजीनगर शहर ३,८५,१४८ ५११.०६छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण ४,८५,०३५ ३२४.०६जालना २,४१,३१२ १५६.६५एकूण ११,११,४९५ ९९२.३१लातूर परिमंडललातूर ४,७१,६११ ३४०.८१बीड ३,८४,६५२ २२४.७२धाराशिव २,८१,०६५ १६०.३६एकूण ११,३७,३२८ ७२५.८९नांदेड परिमंडलनांदेड ५,५६,७०४ ३९३.६४परभणी २,२६,४४८ १४३.४८हिंगोली १,३६,८८९ ९४.२९एकूण ९,२०,०४१ ६३१.४१एकूण (मराठवाडा) ३१,६८,८६४ २३४९.६१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.