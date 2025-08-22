छत्रपती संभाजीनगर

MSEDCL Electricity News : वीज ग्राहकांना साडेतेवीस कोटींचा परतावा; मराठवाड्यात वीजबिलाच्या सुरक्षा ठेवीवर मिळाले व्याज

MSEDCL Interest on Security Deposit : महावितरणकडून मराठवाड्यातील ३१ लाखांहून अधिक वीज ग्राहकांना सुरक्षा ठेवीवर २३ कोटी ४९ लाख रुपये व्याजाचा परतावा मिळाला आहे. हा परतावा थेट वीजबिलातून समायोजित करण्यात आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : महावितरण कंपनीकडे वीज ग्राहकांकडून वीजजोडणी घेताना सुरक्षा ठेव ठेवण्यात येते. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, लातूर व नांदेड परिमंडलातील लघुदाब वर्गवारीतील ३१ लाख ६८ हजार ८६४ वीज ग्राहकांना अशा ठेवण्यात आलेल्या सुरक्षा ठेवीवर गेल्या आर्थिक वर्षात २०२४- २५ मध्ये २३ कोटी ४९ लाख ६१ हजार रुपये व्याज परतावा मिळाला आहे. हा परतावा वीजबिलातून समायोजित करण्यात आला आहे.

