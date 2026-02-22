Chh. Sambhajinagar: अनधिकृत होर्डिंग काढताना महापालिकेच्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू, दोषींवर कारवाईची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर : मुकुंदवाडीत मंदिरावर लावण्यात आलेले अनधिकृत होर्डिंग काढताना हायटेन्शन तारेला स्पर्श होऊन महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना शनिवारी (ता. २१) सकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली. यावेळी आणखी एक कर्मचारी गंभीररीत्या जखमी झाला..त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनेनंतर कुटुंबीयांसह नातेवाईक, कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात धाव घेत दोषी अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. दरम्यान, महापौरांसह आयुक्तांनी मृताच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल, कुटुंबातील सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यासोबतच १ कोटी १५ लाख रुपयांच्या विम्याची रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले..Latest Marathi Live Update : देशभरासह राज्यात दिवसभरात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....शहरात सर्वत्र बेकायदा होर्डिंगचे पेव फुटले आहे. महापौर समीर राजूरकर यांनी पदभार घेताच शहर बेकायदा होर्डिंगमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. प्रभाग सहाअंतर्गत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना बेकायदा होर्डिंग हटविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सकाळी साडेसातच्या सुमारास मुकुंदवाडी गावातील हनुमान मंदिरावर .माजी नगरसेवक, कामगार संघटनांचे कृष्णा बनकर, गौतम खरात, संजय रगडे, नगरसेवक अशोक हिवराळे, माजी नगरसेवक भाऊसाहेब जगताप, बाळूलाल गुजर, भारतीय दलित पॅंथरचे रमेश खंडागळे, वंचित बहुजन आघाडीचे सतीश गायकवाड यांच्यासह कार्यकर्त्यांचा जमाव जमा झाला. होर्डिंग हटविण्याचे स्वच्छता कर्मचाऱ्याचे काम नाही, असे असताना काम दिले कसे? असा प्रश्न करत संबंधित अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली..दोन तासांनंतर महापौर समीर राजूरकर, आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी घाटीत धाव घेतली. मृत अमोल यांच्या कुटुंबीयांसह कामगार संघटनाच्या प्रतिनिधींसोबत दोघांनी चर्चा केली. प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल, कुटुंबातील सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यासोबतच १ कोटी १५ लाख रुपयांच्या विम्याची रक्कम देण्याचे आश्वासन यावेळी दोघांनी दिले..एकुलता एक मुलगा गेल्याने शोक अनावरअमोल जाधव सहा महिन्यांपूर्वीच आईच्या जागेवर महापालिकेत लाड समितीच्या शिफारशीनुसार रुजू झाले होते. त्यांच्यामागे वृद्ध आई-वडील, पत्नी, दोन मुली असा परिवार आहे. एक मुलगी सात महिन्यांची, दुसरी तीन वर्षांची आहे. कुटुंबाचा एकमेव आधार असलेल्या अमोलचा अनधिकृत होर्डिंगमुळे बळी गेल्याने कुटुंबीयांना शोक अनावर झाला. महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीदेखील यावेळी संताप व्यक्त केला..Premium|Shramjeevi Sanghatana Minimum Wage Struggle : श्रमजीवी संघटनेचा लढा; न्यायालयीन संघर्षाची कहाणी.अधिकाऱ्यांच्या तत्परतेने खासगी रुग्णालयात उपचारमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी संतोष वाहुळे यांनी मिनी घाटी रुग्णालयात धाव घेत जखमी रवी रिडलॉन यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. स्वतः सोबत जात त्यांनी खासगी रुग्णालयात दाखल केले. उपचाराचा संपूर्ण खर्च महापालिकेमार्फत केला जाणार असल्याचे आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी सांगितले. दरम्यान, रवी यांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याची माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.