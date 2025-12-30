छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News : पालिकेला निवडणूक पावली, साडेतीन कोटींची वसुली!

इच्छुकांनी भरला मालमत्ता कर, पाणीपट्टीची थकबाकी.
chhatrapati sambhajinagar municipal corporation

chhatrapati sambhajinagar municipal corporation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - तब्बल १० वर्षांनंतर होत असलेली महापालिकेची निवडणूक प्रशासनाला चांगलीच पावली आहे. इच्छुकांना अर्ज भरण्यासाठी मालमत्ता कर, पाणीपट्टीसह इतर ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागतात. त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत तब्बल साडेतीन कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

Loading content, please wait...
election
recovery
Property Tax
Water Bill
Boost
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com