Chhatrapati Sambhajinagar News : पालिकेला निवडणूक पावली, साडेतीन कोटींची वसुली!

छत्रपती संभाजीनगर - तब्बल १० वर्षांनंतर होत असलेली महापालिकेची निवडणूक प्रशासनाला चांगलीच पावली आहे. इच्छुकांना अर्ज भरण्यासाठी मालमत्ता कर, पाणीपट्टीसह इतर ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागतात. त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत तब्बल साडेतीन कोटी रुपये जमा झाले आहेत..महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासकीय स्तरावर गेल्या दोन महिन्यांसाठी तयारी सुरू होती. तेव्हापासून इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू होती. असे असले तरी निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर विविध प्रकारची कागदपत्रे जमा करण्याचे काम सुरू झाले. निवडणूक लढणाऱ्यांसाठी कराची थकबाकी नसावी, अशी एक अट आहे..त्यामुळे विविध प्रकारचे ना हरकत घेताना मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची थकबाकी देखील मोठ्या संख्येने भरण्यात आली. त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत आतापर्यंत साडेतीन कोटी रुपये जमा झाल्याचे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी सांगितले. महापालिकेची निवडणूक विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडली होती.त्यामुळे तब्बल १० वर्षांनंतर होणाऱ्या निवडणुकीसाठी इच्छुकांची मोठी गर्दी होत आहे. अर्ज घेणाऱ्यांची संख्या पाच हजारांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. इच्छुकांची गर्दी जास्त असल्याने निवडणूक महापालिकेला पावली आहे..यंदा विक्रमी वसुलीमहापालिकेची शहरात शेकडो कोटी रुपयांची कराची थकबाकी असली तरी दीडशे ते पावणे दोनशे कोटींची वसुली होते. यंदा आतापर्यंत म्हणजेच आठ महिन्यांत केवळ १९१ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले होते. त्यात आता साडेतीन कोटींची भर पडली असून, यंदा ३०० कोटींचा आकडा पार होईल, असा विश्वास जी. श्रीकांत यांनी व्यक्त केला..