Municipal Election : दहा हजार मानधन, बैठक भत्ता शंभर! मग नगरसेवक होण्यासाठी एवढी चुरस का असेल बरं?

जागरूक शहरवासीयांना पडलाय लाखमोलाचा सवाल, प्रचारात होतोय कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा.
माधव इतबारे
छत्रपती संभाजीनगर - महापालिका निवडणुकीसाठी यंदा तब्बल ८५९ उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. प्रमुख पक्षांसह अपक्षांची त्यात मोठी संख्या आहेत. ८५९ पैकी फक्त ११५ जण नगरसेवक होणार आहेत.

