Chhatrapati Sambhajinagar News : ‘प्यायला पाणी मिळावं म्हणून मतदान केलं रे बाबा!’ ८५ वर्षीय गयाबाई मगर यांचा विश्वास

छत्रपती संभाजीनगर - अंगावर सुरकुत्या, हाताला आधार, पावलात थकवा... पण, डोळ्यांत मात्र आशा होती. वय वर्षे ८५ असलेल्या गयाबाई मगर (रा. शिवपुरी कॉलनी, पडेगाव) यांनी दुपारी दीडच्या सुमारास प्रभाग चारच्या मतदान केंद्र असलेल्या सावित्रीबाई फुले विद्यालयात मतदानाचा हक्क बजावला आणि मुलीच्या आधाराने हळूहळू शिवपुरी कॉलनीकडे चालू लागल्या..'कुठं गेल्या होत्या आजी?' असे विचारताच दम लागलेल्या स्वरात गयाबाई हसत म्हणाल्या, 'मतदान करून आले बाबा...' थोडे थांबून त्या पुन्हा बोलल्या, 'दरवेळी मतदान करते. याही वेळी केलं. पाणी मिळालं पाहिजे ना... म्हणून करावं लागतं.' त्यांच्या या दोन वाक्यांतून शहरातील पाणीप्रश्न पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला. शिवाय मत दिले तर तो मार्गी लागेल, असा विश्वास त्यांनी दाखवला..'सकाळ'ने 'कुठेय पाणी?' या वृत्तमालिकेतून शासन आणि प्रशासनाला धारेवर धरले होते. या मालिकेची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वेळा बैठक घेऊन नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला गती देण्याचे आदेश आले. या मालिकेमुळे नागरिकही जागृत झाले.त्यामुळेच निवडणुकीत 'कुठेय पाणी?' हा मुद्दा गाजला. पाणी मिळावे म्हणून मतदान केले, असे गयाबाई यांनी आवर्जून सांगितले. त्या म्हणाल्या, 'जारचं पाणी घ्यायची वेळ येऊ नये. रस्ते कच्चे झाले, चालताही येत नाही. मतदान केलं तर पाणी मिळंल, रस्ता होईल...'.तक्रार नव्हे; अपेक्षा, हक्क!गयाबाई यांच्या बोलण्यात व्यवस्थेबद्दल तक्रार नव्हती, तर बदलाची अपेक्षा होती. हक्काची जाणीव होती. मतदान करून आलेल्या या आजीच्या चेहऱ्यावर थकवा असूनही एक हलकंसं स्मित होतं. मत दिलं की परिस्थिती बदलेल, ही आशा होती. झोन चारमधील पडेगाव, भीमनगर, भावसिंगपुरा, मिटमिटा या गावांमधील मतदानात अशा अनेक ज्येष्ठ मतदारांनी अडचणींवर मात करत केंद्र गाठली. त्यापैकी एक गयाबाई होत्या..