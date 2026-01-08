छत्रपती संभाजीनगर

Asaduddin Owaisi : मशीद, दर्गा वाचविण्यासाठी साथ द्या

देशामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लिमांविरोधात विविध कायदे आणले आहेत.
AIMIM leader Asaduddin Owaisi

छत्रपती संभाजीनगर - ‘देशामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लिमांविरोधात विविध कायदे आणले आहेत. यातच आता त्यांनी वक्फ बोर्ड अंतर्गत येणाऱ्या सर्व मशीद, दर्गा, कब्रस्तान या पुरातत्त्व विभागाकडे देण्याचा घाट घातला आहे.

