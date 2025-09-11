Sant Dnyaneshwar Udyan: संत ज्ञानेश्वर उद्यानात संगीत कारंजे सुरू; पर्यटकांची वाढती गर्दी, चित्रपटसृष्टीचे आकर्षण पुन्हा वाढणार

पैठण : येथील प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर उद्यानात विकासकामांना सुरवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात पर्यटकांना आकर्षित करणारे संगीत कारंजे व रंगीत पाण्याचे फवारे सुरू केले आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेल्या या उद्यानात प्रसन्नतेचे व आल्हाददायक वातावरण निर्माण झाले असून पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे..संध्याकाळी उजळलेली आकर्षक विद्युत रोषणाई व पाण्याचे संगीत कारंजे पर्यटकांना भुरळ घालत आहेत. उद्यानात ऑक्सिजन वन, नक्षत्रवन, फळ व औषधी वनस्पतींची बाग आदी जैवविविधतेचा समावेश असल्याने या परिसराचे सौंदर्य अधिक खुलून आले आहे. संत ज्ञानेश्वर उद्यान मैसूर व वृंदावन उद्यानाच्या धर्तीवर उभारण्यात आलेले असून, तब्बल ३१० एकर जागेत व्याप्त आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या नावाने, संत एकनाथ महाराजांच्या जन्मभूमीत उभारलेले हे उद्यान आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देत आले आहे. सध्या ३० रुपये प्रतिव्यक्ती उद्यानात प्रवेशशुल्क आहे..अनेक मराठी, हिंदी चित्रपटांचे चित्रीकरणपूर्वी या उद्यानात अनेक मराठी व हिंदी चित्रपटांचे शूटिंग झालेले आहे. प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री अलका कुबल यांच्या ‘अंगार’ चित्रपटाचे तसेच अनेक मराठी कलाकृतींचे चित्रीकरण येथे झाले. हिंदी चित्रपटसृष्टीतही या उद्यानाला विशेष स्थान असून अभिनेता अनिल कपूर व अभिनेत्री रवीना टंडन यांच्या लोकप्रिय ‘लाडला’ चित्रपटाचे चित्रीकरण १९९३ मध्ये येथे झाले होते. त्या काळात शूटिंगचे औत्सुक्य आणि कलाकारांना पाहण्यासाठी प्रचंड गर्दी उसळल्याची आठवण आजही पैठणकर नागरिक सांगतात..उद्यानाचा कायापालट सुरू झाला असून उद्यान जास्तीत जास्त आकर्षक करण्यावर भर दिला जात आहे. पैठणची बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढाल वाढली आहे.- पवन लोहिया, प्रमुख सल्लागार, व्यापारी महासंघ, पैठण.Nagpur News: होमगार्ड व एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्याने संपवले जीवन; उड्डाणपुलावरून घेतली उडी, एम्सच्या वसतिगृहात घेतला गळफास.संत ज्ञानेश्वर उद्यान पैठण शहराचे वैभव असून उद्यानाच्या विकासासाठी शासनाने निधी दिला आहे. यामुळे उद्यानातील विविध विकासकामे सुरू झाली आहेत. तसेच पर्यटकांसाठी उद्यान खुले करण्यात आले आहे. पर्यटक उद्यान पाहण्यासाठी गर्दी करीत आहेत. मराठी-हिंदी सिनेमांचे शूटिंग येत्या काळात संत ज्ञानेश्वर उद्यानात नक्कीच पाहायला मिळणार आहे.- विलास भुमरे,आमदार, पैठण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.