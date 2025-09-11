छत्रपती संभाजीनगर

Sant Dnyaneshwar Udyan: संत ज्ञानेश्वर उद्यानात संगीत कारंजे सुरू; पर्यटकांची वाढती गर्दी, चित्रपटसृष्टीचे आकर्षण पुन्हा वाढणार

Paithan Tourism: संत ज्ञानेश्वर उद्यानात संगीत कारंजे व रंगीत पाण्याचे फवारे सुरू झाल्यानंतर पर्यटकांची गर्दी वाढली आहे. आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि जैवविविधतेचा समावेश असलेले उद्यान पर्यटकांना नव्या अनुभवाने भेट देत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पैठण : येथील प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर उद्यानात विकासकामांना सुरवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात पर्यटकांना आकर्षित करणारे संगीत कारंजे व रंगीत पाण्याचे फवारे सुरू केले आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेल्या या उद्यानात प्रसन्नतेचे व आल्हाददायक वातावरण निर्माण झाले असून पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे.

