Dharashiv News : गूढ आवाजांमुळे धाराशिव जिल्हा ग्रामस्थांत भीती, मात्र प्रशासन सतर्क; भूकंपाची अधिकृत नोंद नाही

येरमाळा : धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यासह परिसरातील गावात बुधवारी सकाळी नऊ ते सव्वानऊच्या सुमारास तीन वेळा तर गुरुवारी (ता. पाच) दुपारी सुमारे ३:०९ व ३:११ वाजण्याच्या दरम्यान कांही ठिकाणी दोन तर कांही ठिकाणी तीन वेळा मोठ्या गूढ आवाजआल्याचा नागरिकांनी सांगितले.काही ठिकाणी या आवाजांसोबत भूकंपासारखा सौम्य धक्का जाणवल्याचे, तर घरावरील पत्रे, घरातील भांडी हदरल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले,तर काही नागरिकांच्या मते हे आवाज आकाशातून आले असून त्यानंतर काही काळ विमानासारखा घोंघावणारा आवाज ऐकू आला..अचानक झालेल्या या घटनांमुळे ग्रामीण भागात भीतीचे वातावरण पसरले.अनेक नागरिक घराबाहेर पडले,तर काहींनी मोबाईलवरून एकमेकांशी संपर्क साधत नेमके काय घडले याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला.काही गावांमध्ये अफवांचे पेव फुटले असून भूकंप,स्फोट किंवा अन्य आपत्तीची चर्चा सुरू झाली होती.दोन्ही दिवसात झालेले आवाज सर्व दूर म्हणजे सोलापूर, धाराशिव जिल्ह्यातील पन्नास किमी अंतरातील गावात ऐकाच वेळी आल्याची माहिती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समोर आली आहे..Latest Maharashtra News Updates: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....दरम्यान,या घटनेची गंभीर दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ राष्ट्रीय स्तरावरील नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजी (एनसीएस) यांच्याकडे माहिती पाठवून पडताळणी केली. एनसीएसकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार कळंब तालुका किंवा धाराशिव जिल्ह्यात कुठेही भूकंपाची अधिकृत नोंद झालेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सदर घटना ही भूगर्भातील नैसर्गिक हालचालींमुळे किंवा अन्य नैसर्गिक कारणांमुळे झालेले गूढ आवाज असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार धाराशिव जिल्ह्यासह शेजारील काही जिल्ह्यांमध्येही मागील काही दिवसांपासून अशा स्वरूपाचे भूगर्भातील आवाज ऐकू येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून संबंधित यंत्रणांशी सातत्याने समन्वय साधला जात आहे.याबाबत जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी नागरिकांना स्पष्ट शब्दांत आवाहन करत सांगितले की,"नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, सतर्क राहावे आणि प्रशासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अधिकृत सूचनांचे पालन करावे.कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये.".