Chhatrapati Sambhajinagar News: नागझरी नदीत रात्रीच्या वेळी टँकरने ओतले जातेय केमिकल!; माळीवाडा व दौलताबाद परिसरातील पाणी दूषित, आरोग्याला धोका

माळीवाडा: समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर कॉरिडॉरवरील साखळी क्र. ४४३ परिसरात असलेल्या नागझरी नदीत रात्रीच्यावेळी अज्ञात टँकरद्वारे धोकादायक केमिकल टाकले जात असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे माळीवाडा व दौलताबाद परिसरातील शेतकरी आणि ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत..दौलताबाद व माळीवाडा शिवारातील गट क्र. ८४ व गट नं. १८९ मधील शेतकरी संतोष गाणार आणि रावसाहेब शेरकर यांनी या संदर्भात दौलताबाद पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील काही दिवसांपासून रात्रीच्या वेळी अज्ञात टँकरमधून नदीत केमिकल सोडण्याचा प्रकार सुरू आहे. या केमिकलमुळे परिसरातील झाडे वाळू लागली असून नागझरी नदीचे पाणी मोठ्या प्रमाणात दूषित झाले आहे. काही ठिकाणी साचलेल्या पाण्यात केमिकल मिसळल्याने जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या विहिरीतही हे दूषित पाणी झिरपल्याने पाण्याला तीव्र दुर्गंधी येत असून ते पाणी पिण्यास अयोग्य ठरत आहे..ता. १० मार्चरोजी समृद्धी महामार्गाच्या या परिसरात अज्ञात वाहनांकडून वारंवार केमिकल टाकले जात असल्याची बाब समोर आली. याबाबत संबंधित विभागनागझरी नदीत रात्रीच्या वेळी टँकरने ओतले जातेय केमिकल!व दौलताबादचे पोलिस निरीक्षक यांना कार्यकारी अभियंता रामदास खलसे यांनी अशा वाहनांवर कारवाई करावी, असे पत्र दिले होते. मात्र, कारवाई झाली नाही.दरम्यान, धुळे-सोलापूर समृद्धी इंटरचेंज जवळही असेच केमिकल आणून टाकलेले आहे. यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली असून नागरिकांना डोळ्यांना त्रास होत असल्याची तक्रार आहे. नागझरी नदीचे पाणी पुढे असेगाव तळेसमान येथील मोठ्या तलावात मिसळते. या तलावातील पाणी जनावरांच्या पिण्यासाठी वापरले जाते. त्यामुळे हे दूषित पाणी तलावात गेल्यास आरोग्याचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..या संपूर्ण प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून नागरिकांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर तत्काळ कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी व ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.."माझा शेतात अंजीर आणि पेरूची बाग आहे. या रसायनामुळे पेरूची दोन झाडे जळाली आहेत. आता फळबाग जळण्याची भीती वाटत आहे. यावर तातडीने कारवाई करावी. "— संतोष गाणार, शेतकरी"नागझरी नदीशेजारी माझी जमीन आहे. शेजारी शेतातील विहिरीत केमिकल झिरपून पाणी काळे, दूषित झालेले आहे. जनावरांना पाणी पाजूही शकत नाही. टँकरद्वारे पाणी देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत आहे "— रावसाहेब शेरकर"रासायनिक द्रव्य हे लगतच असलेल्या नागझरी नदीतील पाणीसाठ्यात पूर्णपणे मिसळले असून, उन्हाची तीव्रता लक्षात घेता परिसरातील शेतकऱ्यांनी आणि गुराख्यांनी जनावरांना हे पाणी पाजणे टाळावे. प्रशासनानेही तत्काळ दखल घ्यावी."— बाळासाहेब हेकडे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य