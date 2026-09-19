नक्षत्रवाडीत गणेशमित्रांची स्वच्छता मोहीम

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(((फोटो ओळ))) नक्षत्रवाडी ः स्वच्छता अभियानात सहभागी झालेले गणेशभक्त.
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नक्षत्रवाडीत गणेशभक्तांची स्वच्छता मोहीम
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नक्षत्रवाडी, ता. १९ ः गणेशोत्सव केवळ भक्तीचा सोहळा न राहता तो सामाजिक बांधिलकी आणि पर्यावरण संवर्धनाचा व्हावा, या हेतूने महापालिकेने ‘आमचा बाप्पा ः स्वच्छतेचा राजा’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. ‘स्वच्छता ही सेवा २०२६’ अभियानांतर्गत नक्षत्रवाडी परिसरात या उपक्रमाअंतर्गत गणेशमित्र व महापालिकेतर्फे विशेष स्वच्छता व जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली.
महापालिका आयुक्त अमोल येडगे, उपायुक्त तथा घनकचरा व्यवस्थापन विभागप्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान राबविण्यात आले. त्यात नक्षत्रवाडी येथील गणेश मंडळाचे कार्यकर्ते, समाजसेवक मोहित त्रिवेदी, महापालिकेची ‘आयईसी’ टीम, जवान शेषराव वाघमारे आणि सफाईमित्र कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. मोहिमेदरम्यान रस्ते झाडून चकाचक करण्यात आले. तसेच उघड्या गटारांमध्ये साचलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या व इतर कचऱ्याचे संकलन करून गटारे स्वच्छ करण्यात आली. केवळ सफाई करून न थांबता ‘आयईसी’ टीमने परिसरातील नागरिक व व्यावसायिकांशी संवाद साधला. ओला आणि सुका कचरा योग्य प्रकारे वर्गीकृत करून तो महापालिकेच्या घंटागाडीतच देण्याचे आवाहन या वेळी करण्यात आले. रस्त्यांवर, गटारांत किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा न टाकण्याबाबत नागरिकांचे प्रबोधन करण्यात आले.