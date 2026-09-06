छत्रपती संभाजीनगर

‘नमो दहिहंडी २०२६’चा जल्लोष

‘नमो दहिहंडी २०२६’चा जल्लोष
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(फक्त फोटो धर्मरक्षक नावाने स्मार्टवर ः ABD26J78736) ----------- छत्रपती संभाजीनगर ः टीव्ही सेंटर परिसरात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शहरप्रमुख बाळासाहेब थोरात यांच्यातर्फे आयोजित धर्मरक्षक दहीहंडी महोत्सावत लावण्यात आलेली दहीहंडी. -------- ‘नमो दहिहंडी २०२६’चा जल्लोष ------- मंत्री अतुल सावे यांच्यातर्फे आयोजित ‘नमो दहिहंडी २०२६’ चा तब्बल १४ व्या वर्षी जल्लोष कायम होता. पुंडलिकनगर, बजरंग चौक व कैलास नगर या तीन ठिकाणी मोठ्या उत्साहात दहिहंडी उत्सव साजरा करण्यात आला. परिसरात आकर्षक सजावट, ढोल-ताशांचा गजर, पारंपरिक वेशभूषा आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘गोविंदा आला रे आला...’च्या जयघोषात गोविंदा पथकांनी मानवी मनोरे रचत दहिहंडी फोडण्याचा थरारक प्रयत्न केला. यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिक, कार्यकर्ते, गोविंदा पथके आणि मान्यवरांची उपस्थिती होती. -------- मुख्य बातमीत चौकट---- शहराच्या विविध भागात दहीहंडी फोडण्यासाठी मनोरे रचतान तोल जाऊन पाच गोविंदा जमखी झाले. त्यातील चार जणांवर खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. तसेच एकाला ‘घाटी’ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. घाटी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या गोविंदाच्या चेहऱ्याला किरकोळ मार लागला असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. --------

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