Nanded Farmer Death: बंद खोली, बाहेरून कुलूप; सीसीटीव्हीही नाहीत! ;नांदेडला फायनान्स कंपनीमध्ये शेतकरी मृत्यू प्रकरणात संशयाला वाव, तिघे ताब्यात

नांदेड,: शहरातील हिंगोली गेट पुलाजवळील खालसा (केएफ) एंटरप्रायझेस या फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात शेतकरी चंद्रकांत दगडूजी शिंदे (वय ४०, रा. माळकौठा, ता. मुदखेड, जि. नांदेड) यांचा मृतदेह शनिवारी (ता. २४) पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. ‘घटनास्थळाची बंद खोली, बाहेरून लावलेले कुलूप, मृतदेहाखाली असलेला टेबल, वित्तीय संस्थेचे कार्यालय असूनही सीसीटीव्ही नसणे आणि अपहरण करून डांबून ठेवणे’ या कारणांमुळे हा खून आहे, असा आरोप मृताच्या नातेवाइकांनी केला आहे. दरम्यान, वजिराबाद पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले.शिंदे यांनी संबंधित संस्थेकडून दहा हजारांचे कर्ज घेतले होते. त्यावेळी तीन हजार वळते करून त्यांच्या हाती सात हजार पडले होते. चक्रवाढ पद्धतीने रक्कम ७५ हजार झाल्याचे सांगत त्याची मागणी सुरू होती, असे सांगण्यात आले. दरम्यान, मृत शेतकऱ्याची पत्नी ज्योती चंद्रकांत शिंदे (वय ३७) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, माळकौठा गावातील मारुती मंदिराजवळून गुरुवारी (ता. २२) सायंकाळी पाचच्या सुमारास दोन अनोळखी व्यक्तींनी चंद्रकांत शिंदे यांना जबरदस्तीने दुचाकीवर बसवून नांदेड येथील फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात नेले. त्यानंतर त्यांना दोन दिवस डांबून ठेवून मारहाण केली. दरम्यान, शनिवारी शिंदे यांचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. शिंदे यांना मारहाण करून लटकवण्यात आले, असा आरोप तक्रारीत आहे. .स्थानिक गुन्हे शाखा, वजिराबाद पोलिस ठाण्याच्या विशेष पथकाने जयकुमार ऊर्फ शेरा भगवान गायकवाड (वय २२, रा. गोपाल चावडी, सिडको), शेख आमेर शेख साहेबहसेन (२५, रा. मलंग बाबा बिल्डिंगजवळ, खुदबेनगर चौक, देगलूर नाका) आणि इम्रान खान शाहबाज खान (४० रा. गोवर्धन घाट परिसर, नांदेड) यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०३(१), १४०(१), १४०(२), १४२, १२७(२) आणि ३(५) नुसार गुन्हा नोंद झाला. पोलिसांनी घटनास्थळाच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली असून, मुख्य संंशयिताचा माग काढण्यासाठी स्थानिक गुन्हा शाखेची सहा आणि इतर सहा अशी एकूण बारा पोलिस पथके रवाना केली आहेत..हे प्रश्न अनुत्तरितफायनान्स कंपनीचे कार्यालय असल्याने तेथे आर्थिक उलाढाल होतच असणार. त्यामुळे कार्यालयात २४ तास सुरक्षा रक्षक, सीसीटीव्ही असणे आवश्यक आहे. पण, घटनेवेळी शिंदे एकटेच आत कसे होते? बाहेरून कुलूप कोणी आणि का लावले? सीसीटीव्ही का नव्हते, की घटनेनंतर पुरावे नष्ट करण्यासाठी मुद्दाम सीसीटीव्ही काढून घेण्यात आले की कर्ज थकवणाऱ्यांना या ठिकाणी आणून मारहाण केली जाते, त्यामुळे सीसीटीव्हीच लावले नाहीत?शिंदे यांच्या गळ्याभोवती रुमालासारखे कापड होते आणि खाली टेबल होते. खाली टेबल असताना रुमालाने फास कसा बसू शकतो.कुबेरफल पतसंस्थेवर छापाया प्रकरणाचे धागेदोरे आता नवा मोंढा येथील कुबेरफल नागरी सहकारी पतसंस्थेपर्यंत पोचले आहेत. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान वजिराबाद पोलिसांनी रविवारी पतसंस्थेच्या कार्यालयावर छापा टाकला. या कारवाईत काही कागदपत्रे आणि इतर वस्तू जप्त केल्या.उत्तरीय तपासणी अहवालात गळफासाचा उल्लेखउत्तरीय तपासणीच्या (शवविच्छेदन) प्राथमिक अहवालात मृत्यूचे तात्पुरते कारण इंग्रजीमध्ये ‘हॅगिंग’ असे आहे. याचा अर्थ गळफास लागणे किंवा गळफासामुळे मृत्यू होणे असा होतो. विष्णुपुरी येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रविवारी (ता. २५) पहाटे दीड ते अडीचदरम्यान शवविच्छेदन झाले. अहवालात व्हिसेरा आणि इतर नमुने रासायनिक विश्लेषणासाठी जतन केल्याचे नमूद आहे. शिवाय ‘पेंडिंग इन्व्हेस्टिगेशन’ असे लिहिल्यामुळे मृत्यूच्या कारणाचा अंतिम निष्कर्ष सध्या काढला गेलेला नाही, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. त्यामुळे अंतिम अहवाल आल्यानंतरच ही हत्या की आत्महत्या, हे स्पष्ट होणार आहे..अन्य एका शेतकऱ्याचीही तक्रारआठ हजार रुपयांच्या कर्जाचे हप्ते थकल्याने एका मजुराचे अपहरण करून ४० हजार रुपयांची मागणी केल्याप्रकरणी खालसा फायनान्सच्या मालकासह चौघांविरुद्ध मुदखेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. माळकोठा येथील दत्ता किशन गायकवाड (वय ३७) यांनी याप्रकरणी तक्रार दिली. ६ ऑक्टोबर रोजी आरोपींनी त्यांच्या घरी जाऊन कर्जाच्या हप्त्यांवरून जाब विचारल्याचा आरोप आहे.त्यानंतर त्यांना जबरदस्तीने दुचाकीवर बसवून हिंगोली गेट परिसरातील फायनान्स कार्यालयात नेण्यात आले. तेथे ४० हजार रुपयांची मागणी करून शिवीगाळ, थापडा-बुक्क्यांनी आणि लाकडी काठीने मारहाण केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यानंतर धनेगाव परिसरातील खोलीत डांबून ठेवून ठार मारण्याची धमकी दिल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. याप्रकरणी रविवारी (ता. २५) मुदखेड पोलिस ठाण्यात विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंद झाला..बेकायदेशीर कर्जवसुलीबाबत पोलिसांचे आवाहनकर्जवसुलीच्या नावाखाली फायनान्स कंपनीशी संबंधित व्यक्तींकडून बेकायदेशीर त्रास, धमकी किंवा दबाव आणला जात असल्यास शेतकरी, नागरिकांनी घाबरू नये. शिवाय भावनेच्या भरात कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये. अशा प्रकाराबाबत तातडीने जवळच्या पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा किंवा ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर माहिती द्यावी. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर कायद्यानुसार योग्य ती कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.