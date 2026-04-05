Chhatrapati Sambhajinagar: नांदेड-हजरत निजामुद्दीन रेल्वेच्या विशेष फेऱ्या; उत्तर भारताकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मिळणार मोठा दिलासा

छत्रपती संभाजीनगर: उन्हाळी हंगामातील प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन दक्षिण-मध्य रेल्वेने हुजूर साहिब नांदेड ते हजरत निजामुद्दीन दरम्यान १६ साप्ताहिक विशेष गाड्या चालविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या सुविधेमुळे उत्तर भारताकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची सोय होणार असून या गाड्यांच्या एकूण १६ फेऱ्या होणार आहेत..रेल्वेगाडी (क्र. ०७६२१) हुजूर साहिब नांदेड-हजरत निजामुद्दीन साप्ताहिक विशेष रेल्वे ११ एप्रिल ते ३० मे २०२६ या कालावधीत दर शनिवारी सकाळी ८:४५ ला नांदेडहून सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी दोनला हजरत निजामुद्दीन येथे पोहोचेल. या गाडीचे आरक्षण ५ एप्रिल रोजी सकाळी ८ पासून सुरू होणार आहे..परतीच्या प्रवासासाठी (गाडी क्र. ०७६२२) हजरत निजामुद्दीन-हुजूरसाहिब नांदेड विशेष रेल्वे १२ एप्रिल ते ३१ मे २०२६ दरम्यान प्रत्येक रविवारी रात्री ९:४० ला सुटेल आणि तिसऱ्या दिवशी रात्री १२:३५ ला नांदेडला पोचेल. एप्रिल महिन्यात ११, १८, २५ तारखेला आणि मे महिन्यात २, ९, १६, २३ व ३० तारखेला या रेल्वेगाड्यांच्या फेऱ्या होतील..प्रवाशांच्या सोयीसाठी या गाड्यांमध्ये २-एसी, ३-एसी, स्लीपर आणि जनरल सेकंड क्लास अशा सर्व प्रकारचे कोचेस उपलब्ध असतील, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे..या स्थानकांवर थांबाया विशेष गाड्यांना पूर्णा, परभणी, सेलू, परतूर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, भोपाळ, बीना, झांसी, ग्वाल्हेर, आग्रा कॅन्ट आणि मथुरा या स्थानकांवर थांबा देण्यात आला आहे.