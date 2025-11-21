छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगरच्या रेल्वे पळवण्याचा सपाटा सुरू असतानाच आता नांदेड- पुणे एक्स्प्रेसही हडपसरपर्यंतच चालविण्याचा निर्णय ‘मध्य रेल्वे’ने घेतला. २६ जानेवारीपासून हा बदल लागू होणार आहे..त्यामुळे मराठवाड्यातील प्रवाशांना हडपसरपर्यंत गेल्यानंतर रिक्षा, बसने धावतपळत जाऊन पुणे गाठण्याची कसरत करावी लागणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथून नोकरी व्यवसाय, शिक्षणानिमित्त मराठवाड्यातून पुण्याला ये-जा करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. पुणे प्रवासासाठी एसटी बस, ट्रॅव्हल्स कंपन्यांच्या बसचा पर्याय आहे..तरीही रेल्वेने किफायशीर आणि आरामदायक प्रवासासाठी प्राधान्य देणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. पुणे रेल्वेने ये-जा करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. आतापर्यंत नांदेड-पुणे एक्स्प्रेस ही पुण्याच्या मुख्य स्टेशनपर्यंत धावत होती. आता नव्या वर्षात ही रेल्वे हडपसरपर्यंत धावणार असल्याने प्रवाशांची पंचाईत होणार आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेने छत्रपती संभाजीनगरची जनशताब्दी, वंदेभारत भारत नांदेडपर्यंत पळवली, तर जनशताब्दी हिंगोलीपर्यंत पळवली आहे. .पूर्वी नांदेडपर्यंत नंदीग्राम बल्लारशहापर्यंत, देवगिरी एक्स्प्रेस आंध्र प्रदेशात लिंगमपल्लीपर्यंत पळवली. मराठवाड्याच्या जवळपास सर्वच रेल्वे पळवल्याने मराठवाड्याचा विशेषतः छत्रपती संभाजीनगरचा कोटा कमी झाल्याने रेल्वेत पाय ठेवायलाही जागा मिळत नाही. महिनाभर किंवा त्यापूर्वीपासून आरक्षण फुल्ल झालेले असते. आता पुण्याला जाण्यासाठी सोयीस्कर असलेली पुणे एक्सप्रेसही केवळ हडपसरपर्यंत ठेवल्याने प्रवाशांची पंचाईत झाली..Chhatrapati Sambhajinagar Crime : बाँड पेपरवर मृत्युपत्र लिहून टेलर बेपत्ता; घरमालकाशी वाद झाला अन् उचललं टोकाचं पाऊल!.पुणे एक्स्प्रेस ही नव्या वर्षात हडपसरपर्यंतच धावणार आहे. मराठवाड्यातील सर्व प्रवाशांवर हा मोठा अन्याय आहे. उत्तरेकडील रेल्वे पुणे स्टेशनवरतीच थांबणार आहेत. त्यासाठी काही बदल नाही. म्हणजे मध्य रेल्वेसुद्धा मराठवाड्यावर अन्याय करत आहे. मराठवाड्यातील सर्व खासदारांनी आवाज उठवावा.— अनंत बोरकर, अध्यक्ष, मराठवाडा रेल्वे कृती समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.