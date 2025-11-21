छत्रपती संभाजीनगर

Marathwada: मराठवाड्याच्या प्रवाशांना आता पुण्यात करावी लागणार धावाधाव; पुणे एक्स्‍प्रेसही जानेवारीपासून हडपसरपर्यंतच

Pune Express to Halt at Hadapsar from January: नांदेड-पुणे एक्स्प्रेस जानेवारीपासून फक्त हडपसरपर्यंतच धावणार, मराठवाड्याच्या प्रवाशांची गैरसोय वाढणार. पुणे पोहचण्यासाठी रिक्षा, बस प्रवासाची अतिरिक्त कसरत करावी लागणार.
Marathwada

Marathwada

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगरच्या रेल्वे पळवण्याचा सपाटा सुरू असतानाच आता नांदेड- पुणे एक्स्प्रेसही हडपसरपर्यंतच चालविण्याचा निर्णय ‘मध्य रेल्वे’ने घेतला. २६ जानेवारीपासून हा बदल लागू होणार आहे.

