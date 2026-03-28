Chhatrapati Sambhajinagar: नवीन पाणी योजनेची पुन्हा संयुक्त पाहणी करा ; खंडपीठाचे आदेश ः महापालिका आणि कंत्राटदार कंपनीचे दावे-प्रतिदाव

छत्रपती संभाजीनगर: शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या संदर्भात शुक्रवारी (ता. २७) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी कामाचा आढावा घेतल्यानंतर कामाची सद्यःस्थिती तपासण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे (मजीप्रा) अधिकारी, महापालिका अभियंता आणि कंत्राटदार कंपन्यांचे प्रतिनिधी आदी सर्वच संबंधित यंत्रणांनी पुन्हा एकदा संयुक्त पाहणी करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी दिले. .महापालिका आणि कंत्राटदार कंपनीत दावे-प्रतिदावे सुनावणी दरम्यान करण्यात आले. महापालिकेतर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी न्यायालयात सांगितले, 'वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटचे काम अद्याप अपूर्ण असून, क्लोरिनेशन रूमही तयार नाही.' या दाव्याचे कंत्राटदार जीव्हीपीआर कंपनीचे वकील ॲड. आर.एन. धोर्डे यांनी खंडण करत, 'वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आणि क्लोरिनेशन रूमचे काम पूर्ण झाले आहे,' असा दावा त्यांनी केला. मात्र, त्यावर टोपे यांनी प्रत्युत्तर देताना सांगितले, 'केवळ बांधकाम करून चालणार नाही, तर क्लोरिनेशन प्रक्रिया करून त्याचे रीतसर लायसन्स मिळवल्याशिवाय ती रूम कार्यान्वित मानता येणार नाही.'.अंतर्गत पाइपलाइनचे काम अर्धवटशहरातील १ हजार ९४० किलोमीटरच्या अंतर्गत पाइपलाइनपैकी आतापर्यंत केवळ १ हजार ३०० किलोमीटरचे काम झाले. हे काम सलग नसून अनेक ठिकाणी तुकड्या-तुकड्यांत (धरसोड) केल्याचे ॲड. टोपे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. जोपर्यंत पाइपलाइन सलग होत नाही, तोपर्यंत ती वापरासाठी निरुपयोगी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर कंत्राटदार कंपनीने हे काम पूर्णत्वाकडे असून, १६ पाण्याच्या टाक्या मार्च अखेर महापालिकेकडे सुपूर्द केल्या जातील, अशी ग्वाही दिली..'मजीप्रा'तर्फे राजेंद्र देशमुख यांनी माहिती दिली, की ही योजना ५० लाख लोकसंख्येची गरज लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली. सध्या एका पंपाद्वारे १०० एमएलडी पाणी सोडून पाइप स्वच्छतेचे काम सुरू आहे. भविष्यात टप्प्याटप्प्याने सहा पंपांद्वारे ६०० एमएलडी पाणी उपलब्ध होणार आहे. ही योजना एक वर्ष जीव्हीपीआर कंपनी चालवणार असून, पुढील पाच वर्षे त्याची देखभाल-दुरुस्तीही त्यांच्याकडेच राहणार आहे. दरम्यान १ एप्रिलला न्यायालय नियुक्त विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक होणार आहे. त्यानंतर ही समिती न्यायालयात अहवाल सादर करणार आहे. पुढील सुनावणी १० एप्रिलला ठेवली आहे. या सुनावणीत महापालिकेतर्फे ॲड. संभाजी टोपे, मजीप्रातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख, एनएचएआयतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे, कंत्राटदार कंपनीतर्फे आर.एन. धोर्डे, 'ॲमीकस क्युरी' म्हणून ॲड. शंभूराजे देशमुख आणि मूळ याचिकाकर्ते ॲड. अमित मुखेडकर यांनी बाजू मांडली..वैशिष्ट्येयोजनेची क्षमता ५० लाख लोकसंख्येसाठी (भविष्यातील गरज)अंतर्गत पाइपलाइनचे उद्दिष्ट एकूण १,९४० किमी (१,३०० किमी पूर्ण)पाण्याची क्षमता अंतिम टप्प्यात ६०० एमएलडी (६ पंपांद्वारे)देखभाल कालावधी एक वर्ष कार्यान्वयन अधिक ५ वर्षे देखभालपुढील पाऊल सर्व यंत्रणांद्वारे पुन्हा संयुक्त पाहणी होणार.लोकसंख्येचे गणित (अंदाजित)सध्याची लोकसंख्या : १८ लाखवर्ष २०३७ पर्यंत : २७ लाखवर्ष २०५२ पर्यंत : ३३ लाख.