Chhatrapati Sambhajinagar: नवीन जल योजना ; चार दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर मेनहोलचे काम पूर्ण; नक्षत्रवाडीत आज सायंकाळपर्यंत पाणी

Valve Burst Caused Delay in Testing Process: नवीन जल योजनेअंतर्गत नक्षत्रवाडी येथे पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी चार दिवसांच्या मेहनतीनंतर मेनहोल व स्कोअर व्हॉल्व्हचे काम पूर्ण झाले.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: ढोरकीन जवळील स्कोअर व्हॉल्व्ह फुटल्यामुळे मुख्य जलवाहिनीच्या चाचणीत अडथळा निर्माण झाला होता. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्र) आणि जीव्हीपीआर कंपनीने तातडीने दुरुस्ती सुरू केली. त्यानंतर दोन दिवस स्कोअर व्हॉल्व्ह बदलण्यात आले. आता नक्षत्रवाडी जवळील निसर्ग नर्सरीजवळ मेनहोल बंद करून स्कोअर व्हॉल्व्ह जोडणीचे काम रविवारी (ता.१२) रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते.

Chhatrapati Sambhajinagar

