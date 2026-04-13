Chhatrapati Sambhajinagar: नवीन जल योजना ; चार दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर मेनहोलचे काम पूर्ण; नक्षत्रवाडीत आज सायंकाळपर्यंत पाणी

छत्रपती संभाजीनगर: ढोरकीन जवळील स्कोअर व्हॉल्व्ह फुटल्यामुळे मुख्य जलवाहिनीच्या चाचणीत अडथळा निर्माण झाला होता. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्र) आणि जीव्हीपीआर कंपनीने तातडीने दुरुस्ती सुरू केली. त्यानंतर दोन दिवस स्कोअर व्हॉल्व्ह बदलण्यात आले. आता नक्षत्रवाडी जवळील निसर्ग नर्सरीजवळ मेनहोल बंद करून स्कोअर व्हॉल्व्ह जोडणीचे काम रविवारी (ता.१२) रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. .सोमवारी (ता.१३) सकाळी मजीप्राच्या उपअभियंत्यांमार्फत जलवाहिनीच्या कामाची तपासणी करून पंपिंग सुरू करत मुख्य जलवाहिनीतून नक्षत्रवाडीपर्यंत पाणी आणले जाईल, अशी माहिती मजीप्राच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे यांनी माध्यमांना दिली..मजीप्रा व महापालिकेने गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर जॅकवेलमध्ये सायफन पद्धतीने पाणी घेतले. त्यानंतर पंपिंग सुरू करून मुख्य जलवाहिनीच्या चाचणीला सुरवात झाली. धनगाव, कारकीन, ढोरकीन, कवडगाव, बिडकीन, फारोळा असे टप्पे पार करत पाणी आर.एल. स्टील आणि अजित सिड्स कंपनीपर्यंत आले. निसर्ग नर्सरीकडे पाणी पोचल्यानंतर गेवराई तांड्याजवळ पाणी येताच गुरुवारी (ता.नऊ) चारला ढोरकीनजवळील स्कोअर व्हॉल्व्ह फुटला..त्यामुळे तातडीने पाणीपुरवठा बंद करावा लागला. त्यातच ढोरकीनजवळ व्हॉल्व्ह फुटल्यामुळे सुमारे तीन एमएलडी पाणी वाया गेले. जीव्हीपीआर कंपनीने शुक्रवारी दिवसभर पाणी उपसा करून स्कोअर व्हॉल्व्ह शोधला. शनिवारी हा स्कोअर व्हॉल्व्ह बसविण्यात आला. त्यानंतर निसर्ग नर्सरीजवळील मुख्य जलवाहिनीच्या मेनहोल आणि स्कोअर व्हॉल्व्ह बसवण्याचे काम बाकी होते. या कामालादेखील शनिवारीच सुरवात केली..आज प्राथमिक चाचणी पूर्ण होईल?मजीप्राच्या उपअभियंतामार्फत सोमवारी सकाळी काम पूर्ण झाल्याची तपासणी केल्यानंतरच दुपारी जायकवाडी येथून पंपिंग सुरू होईल. त्यानंतर अडथळा आला नाही, तर सायंकाळपर्यंत नक्षत्रवाडी येथे पाणी आणून मुख्य जलवाहिनीची प्राथमिक चाचणी पूर्ण होईल, असे मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे यांनी स्पष्ट केले.