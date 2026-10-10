नवरात्रीच्या आनंदलहरींनी परभणी भारावले

फोटोसह...
आजपासून उदे गं अंबे, उदेचा जयघोष...
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-नवरात्रोत्सवानिमित्त
बाजारपेठेत उत्साह
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-गुजरी बाजार, गांधी पार्क,
क्रांती चौक रस्त्यावर गर्दी
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-पूजा साहित्य, सजावटीच्या वस्तू,
रंगीत माळांनी बाजारपेठा सजल्या
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सकाळ वृत्तसेवा
परभणी, ता. १० ः नवरात्रोत्सवाच्या स्वागतासाठी शहरातील बाजारपेठा शनिवारी उत्साहाने फुलून गेल्या होत्या. रविवारपासून (ता.११) नवरात्रोत्सव सुरू होत असल्याने सकाळपासूनच खरेदीसाठी नागरिकांनी बाजारपेठांत गर्दी केली. देवीच्या पूजेसाठी लागणारे साहित्य, घटस्थापनेची तयारी, पूजेसाठीची फुले, रंगीबेरंगी सजावटीच्या वस्तू, आकर्षक तोरणे, पूजेचे विविध साहित्य खरेदीसाठी महिला, पुरुष तसेच कुटुंबांसह आलेल्या नागरिकांची दिवसभर वर्दळ सुरू होती.
गुजरी बाजार, गांधी पार्क, क्रांती चौक आणि वसमत रस्त्यावरील बाजारपेठांमध्ये नवरात्रोत्सवाच्या आगमनाने उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. बाजारपेठेतील रंगांची उधळण, दुकानदारांची लगबग आणि खरेदीदारांची धावपळ यांमुळे संपूर्ण शहरात सणासुदीची आनंदलहर अनुभवायला मिळाली. नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील बाजारपेठांत खरेदीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. गुजरी बाजार, गांधीपार्क, क्रांती चौक, वसमत रस्त्यावरील दुकानांत पूजासाहित्य, फुले, नारळ, पूजेची भांडी, सजावटीच्या वस्तू खरेदीसाठी नागरिकांची लगबग सुरू होती. रविवारपासून सुरू होणाऱ्या नवरात्रोत्सवाच्या स्वागतासाठी घराघरांत घटस्थापनेची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून, बाजारपेठांत दिवसभर उत्साहाचे वातावरण दिसून आले. नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी घटस्थापना करून देवीची आराधना केली जाते. त्यामुळे कलश, मातीचे घट, नारळ, सुपाऱ्या, हळद-कुंकू, अक्षता, अगरबत्ती, धूप, कापूर, दिवे, वात, पंचपात्री, घंटा, पूजेच्या थाळ्यांना मागणी होती. देवीची ओटी भरण्यासाठी लागणारे साहित्य, लाल-पिवळे कापड, चुनरी आणि पूजेच्या टोपल्यांचीही खरेदी केली जात होती. नवरात्रोत्सवात घरातील देवघरापासून सार्वजनिक मंडपांपर्यंत आकर्षक सजावट केली जाते. यामुळे कृत्रिम फुलांच्या माळा, तोरणे, बंदनवार, रंगीबेरंगी पडदे, विद्युत माळा, एलईडी दिवे, झालरी आणि कागदी पताका यांना ग्राहकांकडून पसंती मिळत होती. देवीचे मुखवटे, लहान मूर्ती, आकर्षक छायाचित्रे, मुकुट, हार, बांगड्या, समई आणि निरांजन यांचीही दुकानदारांनी मांडणी केली होती. पूजेच्या पारंपरिक वस्तूंसोबत आधुनिक सजावटीच्या साहित्याचे विविध पर्याय बाजारपेठेत उपलब्ध होते. ग्राहक वस्तूंची गुणवत्ता, आकार, रंग आणि दरांची विचारपूस करून खरेदी करत होते. काही नागरिक आवश्यक साहित्याची यादी घेऊन आले होते, तर काही जण दुकानांत उपलब्ध वस्तू पाहून खरेदी करत होते. नवरात्रोत्सवात नऊ दिवसांसाठी आवश्यक साहित्य एकाच वेळी घेण्याकडे अनेकांचा कल होता. सणाच्या तयारीमुळे शहरातील प्रमुख बाजारपेठांत खरेदीची लगबग वाढली होती.
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वाहतूक, गर्दीचे नियोजन महत्त्वाचे
सणासुदीच्या काळात बाजारपेठांमध्ये नागरिकांची वर्दळ वाढल्याने रस्त्यांवरील हालचालींनाही वेग येतो. शनिवारी गुजरी बाजार, गांधी पार्क, क्रांती चौक आणि वसमत रस्त्यावरील बाजारपेठांमध्ये खरेदीदारांची ये-जा सुरू असल्याने वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना सावधपणे मार्गक्रमण करावे लागत होते. अशा गर्दीच्या काळात नागरिकांनी वाहतुकीचे नियम पाळणे, वाहने निर्धारित जागी उभी करणे आणि खरेदी करताना रस्त्यावरील वाहतुकीला अडथळा होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक ठरते.
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भक्ती, परंपरा, एकोप्याचा उत्सव
नवरात्रोत्सव हा केवळ धार्मिक विधींचा उत्सव नसून भक्ती, परंपरा, उत्साह आणि सामाजिक एकोप्याचा संगम मानला जातो. देवीच्या आराधनेसोबत घराघरांत केली जाणारी सजावट, घटस्थापनेची तयारी, आरती, भजन आणि विविध धार्मिक उपक्रम यांमुळे या उत्सवाला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी परभणीच्या बाजारपेठांमध्ये दिसून आलेली गर्दी ही नवरात्रोत्सवाच्या उत्साहाची जणू नांदीच होती. रविवारपासून सुरू होणाऱ्या नवरात्रोत्सवाच्या स्वागतासाठी नागरिकांची तयारी अंतिम टप्प्यात आली होती.
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देवीच्या स्वगतासाठी शहर सज्ज
बाजारपेठांतील रंगीबेरंगी सजावटीच्या वस्तू, पूजेच्या साहित्याने भरलेली दुकाने, खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांची वर्दळ, दुकानदारांची लगबग यामुळे शहरात चैतन्याचे वातावरण आहे. देवीच्या आगमनाच्या स्वागतासाठी मंडळांचे पदाधिकारी, घरातील प्रत्येकजण तयारी करत असल्याने बाजारपेठांत आनंदाची लहर अनुभवायला मिळत होती. भक्तिभाव, खरेदीचा उत्साह यांचा संगम साधणाऱ्या या वातावरणामुळे परभणीकर नवरात्रोत्सवाच्या स्वागतासाठी सज्ज झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
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