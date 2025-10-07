छत्रपती संभाजीनगर

Shashikant Shinde: शेतकरी आत्महत्या नव्हे, सरकारने केलेला खूनच! राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचा सरकारवर घणाघात

Flood Relief: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर सरकारवर घणाघात केला आहे. शेतकऱ्यांना मदत न मिळाल्यामुळे झालेल्या या मृत्यूंना त्यांनी ‘सरकारचा खून’ असल्याचा निषेध व्यक्त केला.
Shashikant Shinde

Shashikant Shinde

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यभरात अतिवृष्टीने उभी पिके तर गेलीच; परंतु जमीनही पूर्णपणे वाहून गेली आहे. बाधित शेतकऱ्यांना मदतीची गरज असताना सरकार विमानातून दौरे करीत आहेत.

Loading content, please wait...
Jalna
NCP
Farmer
political
election
Shashikant Shinde

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com