Shashikant Shinde: शेतकरी आत्महत्या नव्हे, सरकारने केलेला खूनच! राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचा सरकारवर घणाघात

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यभरात अतिवृष्टीने उभी पिके तर गेलीच; परंतु जमीनही पूर्णपणे वाहून गेली आहे. बाधित शेतकऱ्यांना मदतीची गरज असताना सरकार विमानातून दौरे करीत आहेत..मदतीला विलंब होत असल्याने मराठवाड्यात सहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या आत्महत्या नसून सरकारने केलेले खूनच आहेत, अशी घणाघाती टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी केली..भोकरदन (जि. जालना) येथे शेतकरी आक्रोश मोर्चासाठी रवाना होण्यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सोमवारी (ता. सहा) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ऑगस्टपासून राज्यभरात पावसाने थैमान घातलेले आहे, अद्यापही अनेक ठिकाणी पंचनामेही झालेले नाहीत. यासंदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाकडून शेतकऱ्यांवरील प्रश्नांवर छत्रपती संभाजीनगरात मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे..त्यामुळे आमच्या पक्षाकडून येथे मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले नाही. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवा, अशी राज्य सरकारला सूचना केल्याची माहिती आपणास मिळाली, याचाच अर्थ राज्याने अद्यापही प्रस्ताव दिल्लीला पाठविलेला नाही. ऑनलाइन पंचनाम्याच्या सूचना आहेत..मात्र, अनेक भागांत नेटवर्कच नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. राज्य सरकारने पाच हजारांची मदत जाहीर केली. ती तोकडी असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांकडून १५ रुपये आकारण्यापेक्षा कारखान्यांकडूनच ती रक्कम घ्यावी, शेतकऱ्यांवर अधिक आर्थिक भार टाकणे योग्य नाही, असेही शिंदे यांनी नमूद केले..'त्यांच्या' निर्णयानंतर भूमिका मांडणारराज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात बोलताना शिंदे म्हणाले, की आघाडीतील पक्षांशी संवाद साधून निर्णय घेतला जाईल. तसेच ठाकरे बंधूंचा निर्णय झाल्यावर आम्ही पुढील भूमिका जाहीर करू. राज्यात 'लाडकी बहीण' योजना एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केली होती. सरकार एकीकडे अशा योजना सुरू करते, तर दुसरीकडे आनंदाचा शिधा बंद केला जातो. हा निर्णय राजकीय भूमिकेतून घेण्यात आला, असा आपल्याला संशय असून तसे राजकारण असू शकते, असेही ते म्हणाले..Eknath Shinde: संसार वाहून गेला, जनावरे दगावली,आम्ही करावं काय? पुरामुळे नुकसान झालेल्यांचा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमोर टाहो.न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याची शक्यतासर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर बूट फेकण्याची घटना निंदनीय असून पक्ष या घटनेचे निषेध करतो, हे सांगतानाच शिंदे म्हणाले, की ही घटना म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याची शक्यता आहे..