Chhatrapati Sambhajinagar: यंदा फिजिक्सने बिघडवली केमिस्ट्री!; नीट परीक्षेत विद्यार्थ्यांचा बायोलॉजीनेही खाल्ला वेळ

छत्रपती संभाजीनगर: राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी (एनटीए)मार्फत घेण्यात आलेली नीट-२०२६ परीक्षा रविवारी (ता.३) शांततेत पार पडली असली, तरी यंदाची प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांसाठी आव्हानात्मक ठरली. फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीमधील कठीण प्रश्नांमुळे गोंधळ उडाला, तर बायोलॉजीचा पेपर लांबलचक असल्याने वेळेचे गणित बिघडले. .नीट परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जिल्ह्यात नियोजनबद्ध तयारी केली होती. यासाठी तीन सिटी को-ऑर्डिनेटर यांची नियुक्ती केली होती. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रप्रमुख, पर्यवेक्षक आणि इतर कर्मचारी यांनी आपापली जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडली.याशिवाय स्थानिक प्रशासन, पोलिस यंत्रणा तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचेही सहकार्य लाभले. सुरक्षा, वाहतूक नियंत्रण आणि केंद्रावरील शिस्तबद्ध व्यवस्था यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही..'एनटीए'चे नोडल अधिकारी अनिल यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व केंद्रांवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. नियोजन, प्रशासनाचा समन्वय आणि विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद यामुळे यंदाची नीट परीक्षा यशस्वीरीत्या पार पडल्याचे त्यांनी सांगितले..जिल्ह्यात ५० केंद्रांवर ९७.७६ टक्के विद्यार्थ्यांनी दिली परीक्षानॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्यावतीने जिल्ह्यात 'नीट' परीक्षा रविवारी जिल्ह्यातील एकूण ५० परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा घेतली. १७ हजार ३७४ विद्यार्थ्यांपैकी १६ हजार ९८६ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली, तर ३८८ विद्यार्थी गैरहजर राहिले. त्यामुळे यंदा उपस्थितीचे प्रमाण तब्बल ९७.७६ टक्के इतके नोंदवले गेले..उन्हात पालकांची 'परीक्षा'शहरात नीटची परीक्षा दुपारी २ ते सायंकाळी ५ या वेळेत पार पडली. विद्यार्थ्यांसोबत परीक्षा केंद्रावर आलेल्या पालकांना उन्हाच्या तीव्रतेचे चटके सोसावे लागले. शहरातील विविध परीक्षा केंद्रांवर सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या कालावधीत 'नीट'चा पेपर घेण्यात आला. प्रचंड उष्णतेचा सामना करत पालकांनी झाडांच्या सावलीत किंवा उपलब्ध असलेल्या जागी बसून वेळ काढला. काही शाळा व महाविद्यालयांच्या परिसरात झाडे किंवा बसण्याची व्यवस्था नसल्याने पालकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. अनेक ठिकाणी पालक झाडांच्या आडोशाला बसून उन्हापासून बचाव करताना दिसले. कडक उन्हातही या परीक्षेत विद्यार्थ्यांसोबत पालकांनीही एकप्रकारे 'परीक्षा' दिल्याचे चित्र शहरात पाहायला मिळाले.