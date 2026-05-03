Chhatrapati Sambhajinagar: निकाल हा एक टप्पा, अंतिम सत्य नव्हे!; समुपदेशकांचा विद्यार्थ्यांना सल्ला ; आज ‘नीट’ परीक्षा पण ताण घेऊ नका

छत्रपती संभाजीनगर: राज्य शिक्षण मंडळाने जाहीर केलेल्या बारावीच्या निकालामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेशासाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे टेन्शन वाढले आहे. शनिवारी (ता. दोन) बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी रविवारी (ता. तीन) 'नीट' परीक्षा होत आहे. .यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली. तथापि, बारावीचा निकाल हा आयुष्यातील एक टप्पा आहे, अंतिम सत्य नाही. विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वासाने 'नीट' द्यावी, असे आवाहन समुपदेशकांनी केले आहे..यंदा बारावीचा एकूण निकाल ८९.७९ टक्के लागला असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे २ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे. निकालात झालेली ही घसरण आणि अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांवर मानसिक दबाव निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः वैद्यकीय शिक्षणासाठी स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण ठरत आहे..कारण 'नीट' ही परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. शैक्षणिक समुपदेशक आणि मुख्याध्यापकांच्या मते, बारावीचा निकाल आणि 'नीट' परीक्षा यामध्ये किमान आठ दिवसांचा कालावधी असणे आवश्यक होते.या कालावधीत विद्यार्थी निकालाचे विश्लेषण करून मानसिकदृष्ट्या सावरण्याची संधी मिळाली असती. मात्र, निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी परीक्षा असल्याने विद्यार्थ्यांना स्वतःला सावरायला वेळ मिळत नाही. परिणामी, त्यांच्या एकाग्रतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..समुपदेशकांचे आवाहनसमुपदेशकांनी विद्यार्थ्यांना शांत राहण्याचे आणि निकालाचा ताण न घेता 'नीट'च्या तयारीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले आहे. 'निकाल काहीही लागो, कोणत्याही परिस्थितीत आत्मविश्वास गमावू नये,' असे मार्गदर्शनही समुपदेशकांनी केले आहे. निकालाच्या तणावातून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्य मंडळाने १० समुपदेशकांची नियुक्ती केली आहे. पुढील आठ दिवस विद्यार्थ्यांना सकाळी ८ ते रात्री आठपर्यंत मार्गदर्शन मिळणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थी किंवा पालकखालीलपैकी कोणत्याही क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात :९९६०६४४४११ ९८३४०८४५९३ ८१६९२०२२१४ ७२०८४२९३८१ ८४२११५०५२८ .७९७२५७३७४२९३५९९७८३१५९३७१६६१२५५७७०९१५६०६८९४०४७८३९९६