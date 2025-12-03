GMC Ghati: रेडिओलॉजी, मेडिसिन, स्किनकडे ‘ओढा’; टॉप १०० मधील चौघांची घाटीला पसंती, ‘पीजी’साठी राज्य कोट्याची पहिली प्रवेश फेरी

छत्रपती संभाजीनगर : एमडी, एमएस प्रवेशासाठी राज्य कोट्याचे जागावाटप सोमवारी (ता. एक) जाहीर झाले. प्रथम फेरीच्या निवड यादीत नामांकित वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या गर्दीतही ‘घाटी’चा ठसा उमटला आहे..पहिल्या १०० विद्यार्थ्यांत नीट-पीजी २०२५ मध्ये चांगला स्कोअर मिळवलेल्या ४ विद्यार्थ्यांनी मेडिसिन, रेडिओलॉजी आणि त्वचारोग या शाखांत शिकण्यासाठी ‘घाटी’वर विश्वास दाखवला आहे. राज्यातील स्पर्धात्मक क्लिनिकल शाखांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची (जीएमसी-घाटी) ओळख अधिक मजबूत होत असल्याचे या निवडीवरून दिसून आले आहे. राज्य सीईटी सेलच्या नीट-पीजी २०२५ ची केंद्रीय फेरी सोमवारी पूर्ण झाली..Chh. Sambhajinagar: अतिवृष्टीने नाडले... व्यवस्थेने लाथाडले; बनावट खताची तक्रार घेऊन वृद्ध शेतकरी फिरतोय दारोदार, कोणी दखल घेईना.नीट पीजीमध्ये चांगला स्कोअर आल्यास मुंबई, पुणे, नागपूर येथील नामांकीत संस्थांमध्ये प्रवेशचा आतापर्यंतचा ट्रेंड होता. रेडिओलॉजी राज्यभरात सर्वाधिक मागणी असलेली शाखा असून छत्रपती संभाजीनगर जीएमसीला थेट टॉप रँकमधून प्रवेशाला प्राधान्य मिळाले आहे. मेडिसिन सर्वाधिक स्पर्धेची शाखा असूनही गुणवंत विद्यार्थ्यांनी घाटीला प्राधान्य दिले. त्याखालोखाल सर्जरी, पेडियाट्रिक, गायनॅक, सायकेट्री, अॅनेस्थेसिया, ऑर्थोपेडिक, स्किन अॅण्ड व्ही.डी., चेस्ट या शाखांबद्दल टॉप स्कोअर केलेल्या विद्यार्थ्यांतून पसंती पहिल्या यादीत पाहायला मिळाली आहे..पहिल्या फेरीत ८९ जणांना अलॉटमेंटकेंद्रीय कोट्याच्या पहिल्या फेरीत ३३ एमडी, एमएसचे प्रवेश झाल्यानंतर राज्य कोट्याच्या पहिल्या फेरीसाठी ५५५३ जणांची यादी जाहीर झाली. यातील घाटीसाठी अलॉटमेंट मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ८९ आहे. अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांच्या मार्गदर्शनात प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून निवड झालेल्या उमेदवारांनी २ डिसेंबर ते ६ डिसेंबर या कालावधीत संबंधित महाविद्यालयात प्रत्यक्ष हजर राहणे बंधनकारक आहे. .स्टेटस रिटेन्शन फॉर्म जमा करण्यासाठी अंतिम मुदत ६ डिसेंबर, संध्याकाळी ५.३० पर्यंत आहे. प्रवेश देणाऱ्या संस्थांकडून मूळ कागदपत्रांची तपासणी केली जाईल. सर्व कागदपत्रे व शुल्क जमा केल्यानंतरच प्रवेश अंतिम मानला जाईल. असे सीईटी सेलकडून स्पष्ट करण्यात आले..लोकसेवा, हेलिओस, इफेंन्ट जिसस, बिल्लाबोंग उपांत्य फेरीत.‘क्लिनिकल सेंट्रिक कॉलेज’उत्कृष्ट क्लिनिकल एक्स्पोजर, वाढलेली रुग्णसंख्या आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकवर्ग यामुळे रेडिओलॉजी, मेडिसिनसोबतच, स्किन, सर्जरी विभागाकडेही विद्यार्थ्यांचा कल दिसून येत आहे. तज्ज्ञ वैद्यकीय शिक्षकांमुळे ‘क्लिनिकल सेंट्रिक कॉलेज’ म्हणून घाटीने निर्माण केलेला विश्वास अधिक दृढ झाल्याचे वैद्यकीय वर्तुळात मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.