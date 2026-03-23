छत्रपती संभाजीनगर: नीट सुपरस्पेशालिटी काउन्सिलिंग २०२५ अंतर्गत वैद्यकीय समुपदेशन समितीकडून (एमसीसी) देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील सुपरस्पेशालिटी (डीएम, एमसीएच आणि डीआरएनबी) अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी पहिल्या फेरीतीली अलॉटमेंट जाहीर झाले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाअंतर्गत सात विषयांत या प्रवेश प्रक्रियेतून २६ जागा भरण्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून, तीन प्रवेश शनिवारपर्यंत (ता. २१) निश्चित झाले..या प्रक्रियेद्वारे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एम.सीएच तसेच डॉक्टर ऑफ नॅशनल बोर्ड सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रमांच्या जागांचे वाटप करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यातील जागावाटप प्रक्रिया १७ मार्चला झाली. त्यानंतर निकाल १८ मार्चला जाहीर झाला. १९ पासून प्रत्यक्ष महाविद्यालयात हजर राहून प्रवेश निश्चितीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सीईटी सेलमार्फत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. २५ मार्चपर्यंत प्रवेशासाठी अखेरची मुदत आहे..दुसऱ्या टप्प्यातील समुपदेशनासाठी संस्थांकडून जागांची पडताळणी २६ व २७ मार्चला होईल. त्यानंतर समुपदेशन प्रक्रिया २८ मार्च ते १६ एप्रिल या कालावधित संबंधित महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. दरम्यान, सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक सत्र १० एप्रिलपासून सुरू होणार असल्याची माहिती वैद्यकीय समुपदेशन समितीने दिली. सीईटी सेलमार्फत अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांच्या मार्गदर्शनात उपाधिष्ठाता डॉ. प्रभा खैरे, प्रवेश समितीच्या सदस्य सचिव डॉ. स्वप्ना अंबेकर, सीईटी सेलचे सचिन आहीर, शिवलाल पाटील, अश्विनी कांगणे ही प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत..तीन प्रवेश निश्चितशनिवारपर्यंत डीएम निओनॅटॉलॉजी, एमसीएच सर्जिकल ऑन्कॉलॉजी आणि डीएम पेडिॲट्रिक ऑन्कॉलॉजी या प्रत्येकी एका जागेवर प्रवेश निश्चित झाले आहेत. यापैकी दोन प्रवेश शासकीय कर्करोग रुग्णालयात, तर एक प्रवेश घाटी रुग्णालयात निश्चित झाला..अशा आहेत घाटीतील जागाशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाअंतर्गत शासकीय कर्करोग रुग्णालय आणि घाटी रुग्णालयात एकूण सात अभ्यासक्रमांमध्ये २५ जागा उपलब्ध आहेत. यामध्ये डीएम मेडिकल ऑन्कॉलॉजी (चार), डीएम निओनॅटॉलॉजी (चार), डीएम ऑन्को पॅथॉलॉजी (चार), डीएम पेडिॲट्रिक ऑन्कॉलॉजी (चार), एमसीएच गायनाकोलॉजिकल ऑन्कॉलॉजी (चार), एमसीएच हेड ॲण्ड नेक सर्जरी (दोन) आणि एमसीएच सर्जिकल ऑन्कॉलॉजी (तीन) जागांचा समावेश आहे. यावर्षी डीएम निओनॅटॉलॉजी अभ्यासक्रमासाठी एक अतिरिक्त जागा मंजूर झाल्याने एकूण क्षमतेत वाढ झाली.