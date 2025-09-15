Medical Counseling : एमबीबीएस दुसऱ्या फेरीच्या वेळापत्रकात बदल

छत्रपती संभाजीनगर

MBBS: NEET UG 2025 अंतर्गत एमबीबीएस, बीडीएस आणि बीएस्सी नर्सिंगच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या ऑनलाईन काउन्सिलिंगचे वेळापत्रक बदलले आहे. पर्याय नोंदणी पूर्ण झाली असून निकाल १७ सप्टेंबरला जाहीर होईल.
छत्रपती संभाजीनगर : नीट यूजी २०२५ अंतर्गत एमबीबीएस, बीडीएस, बीएस्सी नर्सिंगच्या अखिल भारतीय कोटा (१५ टक्के), अभिमत विद्यापीठ, केंद्रीय विद्यापीठ, सर्व एम्स आदी संस्थांसाठीच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या ऑनलाइन काउन्सिलिंगचे वेळापत्रकात बदल झाला आहे.

