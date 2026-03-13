छत्रपती संभाजीनगर

NEET (UG) 2026: नीट (यूजी) २०२६ अर्जातील दुरुस्तीची संधी; १४ मार्चपर्यंत तपशील बदलता येणार

NEET UG 2026 Application Correction by NTA: नीट (यूजी) २०२६ साठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना अर्जातील माहिती दुरुस्त करण्याची संधी उपलब्ध. एनटीएने दुरुस्ती विंडो १४ मार्चपर्यंत खुली ठेवली असून उमेदवारांना शैक्षणिक तपशील, प्रवर्ग, परीक्षा शहर आणि माध्यमात बदल करण्याची सुविधा.
NEET (UG) 2026

NEET (UG) 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) तर्फे घेण्यात येणाऱ्या नॅशनल एलीजीबीलीटी कम एन्ट्रान्स टेस्ट (यूजी) २०२६ परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना अर्जातील माहिती दुरुस्त करण्याची संधी देण्यात आली आहे. अर्जातील तपशील दुरुस्त करण्यासाठीची विंडो गुरुवारी दुपारी १२ पासून सुरू झाली असून १४ मार्च रात्री ११.५० वाजेपर्यंत खुली राहणार आहे. या कालावधीत उमेदवारांना त्यांच्या ऑनलाइन अर्जामधील काही निवडक तपशील दुरुस्त किंवा बदलता येणार आहेत.

Loading content, please wait...
medicine
Marathwada
NEET
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.