NEET (UG) 2026: नीट (यूजी) २०२६ अर्जातील दुरुस्तीची संधी; १४ मार्चपर्यंत तपशील बदलता येणार

छत्रपती संभाजीनगर: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) तर्फे घेण्यात येणाऱ्या नॅशनल एलीजीबीलीटी कम एन्ट्रान्स टेस्ट (यूजी) २०२६ परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना अर्जातील माहिती दुरुस्त करण्याची संधी देण्यात आली आहे. अर्जातील तपशील दुरुस्त करण्यासाठीची विंडो गुरुवारी दुपारी १२ पासून सुरू झाली असून १४ मार्च रात्री ११.५० वाजेपर्यंत खुली राहणार आहे. या कालावधीत उमेदवारांना त्यांच्या ऑनलाइन अर्जामधील काही निवडक तपशील दुरुस्त किंवा बदलता येणार आहेत..नीट (यूजी) २०२६ परीक्षा ३ मे २०२६ रोजी दुपारी २ ते ५ या वेळेत पेन-अँड-पेपर (ऑफलाइन) पद्धतीने देशातील तसेच परदेशातील विविध परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे. अर्ज भरताना झालेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी ही एकदाच संधी देण्यात येत असल्याने उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपले तपशील तपासून आवश्यक असल्यास त्वरित दुरुस्ती करावी, असे आवाहन एनटीएने केले आहे. .Premium|US Supreme Court tariff ruling : ट्रम्प यांचे टॅरिफ बेकायदेशीर.अर्जातील बदलांमुळे शुल्कामध्ये फरक पडल्यास संबंधित उमेदवारांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. मात्र जास्त भरलेली रक्कम परत दिली जाणार नाही. उमेदवारांनी केलेली दुरुस्ती अंतिम स्वरूपात सादर केल्यानंतर अर्ज 'फ्रीज' केला जाईल आणि त्यानंतर कोणतीही दुरुस्ती करता येणार नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी सर्व माहिती काळजीपूर्वक तपासूनच बदल करावेत, असेही सूचनेत नमूद करण्यात आले आहे..NTET 2026 Application: एनटीईटी 2026 अर्ज प्रक्रिया सुरू – वैद्यकीय पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी २ एप्रिलपर्यंत मुदत.या दुरुस्ती करता येणार दुरुस्ती प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांना वडिलांचे नाव, शैक्षणिक पात्रता व व्यवसाय किंवा आईचे नाव, शैक्षणिक पात्रता व व्यवसाय यापैकी एका पर्यायात बदल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दहावी, बारावीचे शैक्षणिक तपशील, बारावी उत्तीर्ण किंवा परीक्षेस बसणारे राज्य, प्रवर्ग, उपप्रवर्ग किंवा दिव्यांग स्थिती, स्वाक्षरी, नीट (यूजी) परीक्षेचे प्रयत्नांची संख्या आदी तपशील बदलता किंवा अद्ययावत करता येणार आहेत. .कायमस्वरूपी व सध्याच्या पत्त्याच्या आधारे परीक्षा शहराची निवड आणि परीक्षेचे माध्यम बदलण्याचीही सुविधा उपलब्ध आहे. आधार व्यतिरिक्त इतर ओळखपत्र वापरून नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना ओळख तपशील दुरुस्त करण्याची संधी देण्यात आली आहे.