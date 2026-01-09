Chhatrapati Sambhaji Nagar : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन महिन्यांत मिळणार रोज पाणी; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आश्वासन

छत्रपती संभाजीनगर - शहराच्या नव्या २,७४० कोटी रुपयांच्या पाणी योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील २०० एमएलडी (दशलक्ष लिटर) पाणी देण्याचा मुहूर्त वारंवार हुकल्यानंतर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. आठ) नवी डेडलाइन जाहीर केली. आजच विद्युत पंपाची चाचणी घेण्यात आली असून, दोन महिन्यांत नळाला रोज पाणी येईल, असा दावा फडणवीस यांनी केला आहे. .महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारार्थ गुरुवारी फडणवीस यांचा शहरात ‘टॉक शो’ झाला. शहराच्या विविध भागांत ९० ठिकाणी याचे थेट प्रेक्षपण करण्यात आले. टीव्ही अभिनेत्री समिरा गुजर आणि अर्किटेक्ट रोहित सूर्यवंशी यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत शहरातील गंभीर पाण्याचा विषय छेडण्यात आला.त्यावर फडणवीस म्हणाले, ‘मी शहरात आलो आणि शहराच्या २,७४० कोटी रुपयांच्या पाणी योजनेच्या ३,७०० अश्वशक्तीच्या विद्युत मोटारीची चाचणी घेण्यात आली. त्यामुळे आगामी दोन महिन्यांत शहरात पाणी मिळेल. रोज पाणी येण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, असा दावा फडणवीस यांनी केला.सातारा-देवळाईसह शहर परिसरालादेखील पाणी मिळणार असून, महापालिकेत भाजपची सत्ता येताच छत्रपती संभाजीनगर पाणीमय करायचे आहे,’ असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले..Nashik Municipal Election : भुजबळ-कोकाटे प्रचारातून 'आउट'! नाशिक राष्ट्रवादीच्या प्रचाराची संपूर्ण धुरा आता समीर भुजबळांच्या खांद्यावर.‘सकाळ’ने केला पाठपुरावाशहराच्या पाणी प्रश्नावर ‘सकाळ’ने कुठेय पाणी? वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यातून नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळविणारे आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, महापालिकेतील तत्कालीन पदाधिकारी, आयुक्तांच्या भूमिकांचा पर्दाफाश करण्यात आला होता. या वृत्तमालिकेची दखल घेत फडणवीस यांनी मुंबईत जम्बो बैठक घेतली होती..त्यानंतर त्यांनी सुरवातीला ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पहिल्या टप्प्यातील २०० एमएलडी पाणी शहराला देण्याचे आदेश पाणी योजनेचे काम करणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला देण्यात आले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबरची मुदत देण्यात आली. त्यात आणखी एका डेडलाइनची भर पडली आहे. आता दोन महिन्यांनंतर पाणी मिळेल, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे..ठाकरे सरकारने ‘जीआर’ बदललापाणी योजनेचा प्रवास सांगताना फडणवीस म्हणाले, ‘‘१,६८० कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली होती. त्यावेळी महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने शंभर टक्के अनुदानातून योजना पूर्ण करण्याचा निर्णय झाला होता. पण, राज्यात सरकार बदलले आणि तत्कालीन ठाकरे सरकारने ‘जीआर’ बदलला. महापालिकेने ३० टक्के निधी उभारावा असा निर्णय घेण्यात आला.पुन्हा आमचे सरकार आले. पण, योजनेची किंमत वाढली. त्यानंतर केंद्राच्या अमृत योजनेत पाणी योजनेचा समावेश करण्यात आला आणि २,७४० कोटींवर गेलेल्या या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून एक हजार कोटींचा निधी मिळाला. पण, राज्य शासनाने महापालिकेच्या स्वहिश्यासाठी ८२२ कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले, त्यासाठी सरकारने हमी घेतल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले..महापालिकेतील भ्रष्टाचार कमी करणार!महापालिकेतील भ्रष्टाचारावर मुख्यमंत्र्यांनी बोट ठेवले. तुम्ही छत्रपती संभाजीनगर शहराचे महापौर झालात तर...या काल्पनीक प्रश्नावर फडणवीस म्हणाले, ‘रस्ते, पाणी, खड्डे, ड्रेनेज अशा प्रत्येक समस्येसाठी नगरसेवकाला तत्पर राहावे लागते. मागच्या जन्मी पाप केला तो नगरसेवक होतो आणि महापाप केलेला महापौर..छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत पारदर्शक कारभार करून भ्रष्टाचार संपवू’, असे फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेत युतीची सत्ता असताना झालेला भ्रष्टाचार की प्रशासकीय कारभार असताना झालेला भ्रष्टाचार यापैकी नेमक्या कोणाच्या भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.