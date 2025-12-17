छत्रपती संभाजीनगर

School Teachers : शिक्षण विभागाची आता नवीन नियमावली! शिक्षकांना करता येणार नाही विद्यार्थ्यांच्या रील; भेदभाव, मारहाण केल्यास शिक्षा

विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संदेश, चॅट्स किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणत्याही वैध कारणांशिवाय खासगी संवाद साधण्यास शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना मनाई.
छत्रपती संभाजीनगर - काही शिक्षक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या रील तयार करून सोशल मीडियावर अपलोड करतात. पण, आता त्यांना यासाठी पालक किंवा सक्षम प्राधिकरणांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा, मानसिक छळ, शाब्दिक अपमान किंवा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केल्यास संबंधित शाळांवर कठोर कारवाई होणार आहे. हा निर्णय सर्व शाळांना बंधनकारक आहे.

