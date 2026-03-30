Chhatrapati Sambhajinagar: जलवाहिनीची वेल्डिंग सुरूच; स्क्रोल व्हॉल्व्हजवळ पाइप टाकण्याचे विसरल्याने तांत्रिक अडचणी

छत्रपती संभाजीनगर: शहराच्या नवीन जलयोजनेतून टाकलेल्या २,५०० मिलिमीटर व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीची कारकीनजवळ वेल्डिंग निखळल्याने चाचणीला शनिवारी (ता. २८) ब्रेक लागला. रविवारी (ता. २९) दुपारपर्यंत वेल्डिंगचे काम पूर्ण होईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे हे काम पूर्ण होण्यास अजून, २४ तासांचा अवधी लागेल. त्यामुळे सोमवारी सायंकाळीच चाचणीचे पुढील चित्र स्पष्ट होईल. .महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत (मजीप्रा) नवीन जलयोजनेचे काम केले जात आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २०० एमएलडी पाणी शहरात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मजीप्राने सायफन पद्धतीने १९ मार्चला नाथसागरातील पाणी उपसा विहिरीत पाणी आणण्यात आले. त्यानंतर ३,७०० अश्वशक्तीच्या दोन पंपांची चाचणीही यशस्वी झाली. त्यामुळे जलवाहिनीची चाचणी घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली..पहिल्या दिवशी मुख्य जलवाहिनीत ९०० मीटरपर्यंत पाणी घेण्यात आले. पुढे १० किलोमीटर ढोरकीनपर्यंत चाचणी यशस्वी झाली. दरम्यान, काही ठिकाणी गळत्या होत्या, त्या चाचणी सुरू असतानात दुरुस्त करण्यात आल्या. मात्र, चौथ्या दिवशी १३.८० किलोमीटर कारकीनपर्यंत पाणी आल्यानंतर तेथे जलवाहिनीवरील वेल्डिंग निखळल्याने चाचणीला ब्रेक लागला. जलवाहिनीत पाणी असल्याने लगेच दुरुस्तीचे काम करणे शक्य नव्हते. जलवाहिनी रिकामी करण्यात आली. नंतर वेल्डिंगचे काम सुरू केले..दिवसभरात ९० टक्के काम पूर्णमजीप्राच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जलवाहिनीच्या खालच्या भागात अजूनही पाणी साचलेले आहे. त्यामुळे खालच्या भागाची वेल्डिंग करणे अजून बाकी आहे. बाकी ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. रविवारी रात्री उशिरापर्यंत जलवाहिनीच्या वेल्डिंगचे काम सुरू होते. हे काम सोमवारी (३०) दुपारपर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर चाचणी सुरू केली जाईल..धनगावजवळ वाहिनीची नाजूक परिस्थितीधनगावजवळील स्क्रोल व्हॉल्व्हमधून मुख्य जलवाहिनीचे पाणी सोडण्यासाठी पाइप टाकलेला नाही. हा पाइप टाकल्याशिवाय जलवाहिनीतील पाणी बाहेर सोडता येणार नाही, हे लक्षात येताच खोदकाम सुरू केले. येथेच शहराला पाणीपुरवठा करणारी जुनी १,२०० मिमी आणि नवीन ९०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीची नाजूक परिस्थिती असल्याने या दोन्हीला धक्का न लागता स्क्रोल व्हॉल्व्हजवळ पाइप टाकला जाणार आहे.