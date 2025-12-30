छत्रपती संभाजीनगर

New Year Celebration : नववर्षाच्या पार्टीत पहाटे पाचपर्यंत ढोसायची परवानगी! बार, हॉटेल, परमिट रूमचे असे आहेत नियम

वाइन शॉप, बीअर शॉपी रात्री एकपर्यंत तर बार, परमिट रूम पाचपर्यंत सुरू.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी शहरवासीय सज्ज झाले. शासनाने यावर्षी वाइन शॉप, बीअर शॉपी बुधवारी (ता. ३१) रात्री एकपर्यंत तर बार, हॉटेल, परमिट रूम पहाटे पाचपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली.

