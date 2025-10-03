Chh. Sambhajinagar Zoo : मिटमिट्यात प्राणिसंग्रहालयाचे काम प्रगतिपथावर; सफारी पार्क, दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आयुक्तांचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : मिटमिटा भागात १०० एकरांवर स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून विकसित करण्यात येणाऱ्या नव्या प्राणिसंग्रहालयातील सिव्हिलची कामे दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश महापालिकेचे आयुक्त तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांनी दिले. रस्त्याचे काम अडविणाऱ्या शेतकऱ्यासोबत त्यांनी यावेळी संवाद साधला..मिटमिटा भागात स्मार्ट सिटीच्या निधीतून नवे प्राणिसंग्रहालय विकसित केले जात आहे. या कामासाठी डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत कंत्राटदाराला देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर जी. श्रीकांत यांनी बुधवारी (ता. एक) पाहणी केली..या ठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र पोच रस्ता तयार केला जात आहे. मात्र, हे काम एका शेतकऱ्याने अडविले. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले होते. यापार्श्वभूमीवर जी. श्रीकांत यांनी संबंधित शेतकऱ्याशी चर्चा करून तोडगा काढला. त्यामुळे रस्त्याचा मार्ग मोकळा झाला; तसेच दोन-तीन ठिकाणी संरक्षण भिंतीचे काम रखडले आहे. त्यासाठीचा तोडगा यावेळी काढण्यात आला..संरक्षण भिंतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच पथदिवे लावले जाणार आहेत. दरम्यान, पुढील दोन महिन्यांत सर्व स्थापत्य कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. सीएसआर फंडातून येथील प्रवेशद्वाराचे काम करण्यात येणार आहे..प्राणिसंग्रहालयातील अंतर्गत रस्ते, संरक्षण भिंतीची कामे पूर्ण झाली असून, प्राण्यांच्या घरांची ८० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. फूड कोर्टचे कामही वेगाने सुरू आहे. या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या झाडांसाठी ठिबक सिंचन प्रणालीचे कामही लवकरच सुरू होणार आहे..Chh. Sambhajinagar: ट्रॅक्टर धुण्यासाठी गेलेल्या चार मुलांचा मृत्यू; गंगापूर तालुक्यातील घटना.यावेळी स्मार्ट सिटीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र जोगदंड, महापालिकेचे उद्यान अधीक्षक विजय पाटील, पशुधन विकास अधिकारी शेख शाहीद, नगर रचनाकार कौस्तुभ भावे, कनिष्ठ अभियंता राहुल मालखेडे, प्रकल्प व्यवस्थापक इम्रान खान, प्रकल्प व्यवस्थापक स्मार्ट सिटी स्नेहा नायर, किरण आढे, मीडिया विश्लेषक अर्पिता शरद तसेच एन्ड्युरन्स कंपनीचे प्रतिनिधी जाधव उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.