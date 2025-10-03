छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Zoo : मिटमिट्यात प्राणिसंग्रहालयाचे काम प्रगतिपथावर; सफारी पार्क, दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आयुक्तांचे आदेश

New Zoo in Chhatrapati Sambhajinagar : मिटमिटा भागातील नव्या प्राणिसंग्रहालयातील सिव्हिलची कामे दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिले. अंतर्गत रस्ते, संरक्षण भिंती व प्राण्यांच्या घरांची ८०% कामे पूर्ण झाली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : मिटमिटा भागात १०० एकरांवर स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून विकसित करण्यात येणाऱ्या नव्या प्राणिसंग्रहालयातील सिव्हिलची कामे दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश महापालिकेचे आयुक्त तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांनी दिले. रस्त्याचे काम अडविणाऱ्या शेतकऱ्यासोबत त्यांनी यावेळी संवाद साधला.

