छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: आईने अर्भक फेकले; कुत्र्याने लचके तोडले, सजग नागरिकांमुळे वाचले प्राण, उपचार सुरू

Child Safety: एका निर्दयी आईने नकोसे असलेले एक दिवसाचे बाळ गोणीत टाकून कचऱ्यात फेकले. मोकाट कुत्र्याने गोणीसह ते रस्त्यावर ओढून आणले. ही बाब सजग नागरिकांच्या लक्षात आली.
Chhatrapati Sambhajinagar
Chhatrapati Sambhajinagarsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

police
crime
police investigation
Chhatrapati Sambhajinagar baby abandonment

