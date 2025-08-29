Chhatrapati Sambhajinagar: आईने अर्भक फेकले; कुत्र्याने लचके तोडले, सजग नागरिकांमुळे वाचले प्राण, उपचार सुरू

छत्रपती संभाजीनगर : एका निर्दयी आईने नकोसे असलेले एक दिवसाचे बाळ गोणीत टाकून कचऱ्यात फेकले. मोकाट कुत्र्याने गोणीसह ते रस्त्यावर ओढून आणले. ही बाब सजग नागरिकांच्या लक्षात आली..त्यांनी तत्काळ गोणीतून बाळाला बाहेर काढत पोलिसांना माहिती दिली. कुत्र्याच्या चाव्यात या बाळाच्या छाती आणि पोटावर तीन जखमा झाल्या. त्याच्यावर घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू असून, त्याची प्रकृती स्थिर आहे. दरम्यान, पोलिसांनी त्याच्या आईला (वय २४, रा. गारखेडा, मूळ वाशीम) ताब्यात घेतले. हा प्रकार गुरुवारी (ता. २८) पहाटे पुंडलिकनगर रोडवर घडला..पाटबंधारे खात्यात कालवा निरीक्षक भागेश पुसदेकर (वय २८) हे गुरुवारी पहाटे अमरावतीहून सिडको बसस्थानकावर उतरले. पुंडलिकनगर भागातील आदर्श कॉलनीत असणाऱ्या घराकडे पायी जात होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ दुभाजकावर एक कुत्रा गोणी ओढत होता. .त्या गोणीतून बाळाचा रडण्याचा आवाज येत होता. त्यामुळे पुसदेकर तिथे थांबले. त्यांनी कुत्र्याला हाकलले. त्याचवेळी आणखी दोघे तिथे आले. त्या तिघांनी तत्काळ गोणी उघडली. गोणीत एक गोंडस नवजात चिमुकला होता. त्याच्या अंगावर कुठलाही कपडा नव्हता. पाठीला आणि छातीला कुत्र्याने चावा घेतलेला होता. घटनेची माहिती मिळताच पुंडलिकनगर पोलिस आले. त्यांनी सुरवातीला खासगी रुग्णालयात बाळाला दाखल केले. त्यानंतर घाटीत हलविले..निर्दयी मातेचा बारा तासांत शोधपुंडलिकनगर पोलिसांनी याप्रकरणी दिवसभर कसून शोध घेतला. सीसीटीव्हीत एक तरुणी बाळ फेकताना दिसली. पण, फुटेज अस्पष्ट होते. दरम्यान, तिने घातलेल्या उंच सँडलवरून अधिक तपास केला. ही सँडल एका घरासमोर दिसून आली. त्याआधारे तरुणीला ताब्याला घेतले. प्रसूतीत रक्तप्रवाह अधिक झाल्याने तिलाही उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ही कारवाई पोलिस उपनिरीक्षक अर्जुन राऊत, कर्मचारी संदीप बीडकर, विलास सोळंके, प्रशांत नरवडे, अजय कांबळे, स्वाती राठोड आणि गिरिजा आंधळे यांनी केली. पुंडलिकनगर ः येथे रस्त्यावर गोणीत बाळ आणून टाकताना सीसीटीव्हीत कैद झालेली तरुणी..Chh. Sambhajinagar: निमोणे भावंडांना आईने पुरवली शस्त्रे; सिडकोतील प्रमोद पाडसवान खून प्रकरण, पोलिसांकडून शोध मोहीम .स्वतःच केली प्रसूतीया मुलाची आई पतीपासून विभक्त आहेत. ती १५ महिन्यांपासून गारखेड्यात राहते. तिने कुणाचीही मदत न घेता स्वतःच राहत्या घरी स्वतःची प्रसूती करून घेतली. यानंतर रात्री बाळाला गोणीत टाकून बाळाला रस्त्याच्या कडेला असलेल्या कचऱ्यात फेकले. या बाळाचा जन्म विवाहबाह्य संबंधांतून झाल्याचा अंदाज आहे. पोलिस त्या दिशेने तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.