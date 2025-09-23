छत्रपती संभाजीनगर

Irrigation Project: निल्लोड लघु सिंचन प्रकल्पातील सांडव्याची गळती; लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय, शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली

Kharif Season: निल्लोड येथील लघु सिंचन प्रकल्पाच्या सांडव्यात गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात गळती लागल्याचे समोर आले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे धरण पूर्ण क्षमतेने भरले नव्हते.
Irrigation Project

Irrigation Project

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महेश रोडे

निल्लोड : निल्लोड येथील लघु सिंचन प्रकल्पाच्या सांडव्यात गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात गळती लागल्याचे समोर आले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे धरण पूर्ण क्षमतेने भरले नव्हते.

Loading content, please wait...
Farmer
Project
Crop Damage
Irrigation
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com