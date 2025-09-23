Irrigation Project: निल्लोड लघु सिंचन प्रकल्पातील सांडव्याची गळती; लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय, शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली

महेश रोडे निल्लोड : निल्लोड येथील लघु सिंचन प्रकल्पाच्या सांडव्यात गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात गळती लागल्याचे समोर आले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे धरण पूर्ण क्षमतेने भरले नव्हते..मात्र यावर्षी झालेला चांगला पावसामुळे प्रकल्प शंभर टक्के भरला असून सदर साठा परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी व नागरिकांसाठी दिलासा देणारा ठरत आहे. परंतु गळतीमुळे लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय सुरू आहे.या गळतीमुळे दररोज लाखो लिटर पाणी विनाकारण वाहून जात असून प्रकल्पातील मौल्यवान जलसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. विशेष म्हणजे, सदर प्रकल्प सन २०१० साली पूर्ण झाला असून सांडव्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे आणि थातूरमातूर झाल्यामुळेच हा प्रकार होत असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे..प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर गेल्या १५ वर्षांमध्ये सांडव्याची कोणतीही दुरुस्ती किंवा देखभाल करण्यात आलेली नाही. सुरुवातीच्या बांधकामात गुणवत्तेचा अभाव असल्याने आता पाणी गळती वाढत चालली आहे. परिणामी प्रकल्पातील पाण्याचा साठा दिवसेंदिवस घटत असून हंगामी पिकांसाठी पाणी उपलब्धतेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असून खरीप हंगामात शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी या साठ्याचा उपयोग होतो. मात्र पाणी सतत बाहेर जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..या प्रकल्पावर शेतीच नव्हे तर पिण्याच्या पाण्याची सुद्धा जबाबदारी आहे.याशिवाय उन्हाळ्यात या भागात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवते. निल्लोडसह कायगाव, केऱ्हाळा, पळशी, बाभूळगाव, बनकीन्होळा आदी परिसरातील अनेक गावे या धरणावर अवलंबून असून उन्हाळ्यात नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी मिळवण्यासाठी इतर ठिकाणाहून टँकरद्वारे पाणी आणावे लागते. अशा स्थितीत धरणातील पाण्याचा अपव्यय होणे हे स्थानिकांसाठी अधिकच धोकादायक ठरत आहे..गावकऱ्यांनी सिंचन विभागाकडे वारंवार तक्रारी करूनही अद्याप कोणतीही दुरुस्तीची कामे सुरू झालेली नाहीत. प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच सांडव्यासाठी कोणतीही ठोस देखभाल योजना आखली गेली नसल्यामुळे ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.दरम्यान, पाणी गळतीचा वेग लक्षात घेता प्रकल्प लवकरच कोरडा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सिंचन विभागाने तातडीने तांत्रिक पथक पाठवून गळती रोखावी, सांडव्याचे मजबुतीकरण करून पाण्याचा अपव्यय थांबवावा, अशी जोरदार मागणी स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांनी केली आहे..Deglur Flood : देगलूरात ढगफुटीसदृश्य पाण्याने बहुतांशी गावे पाण्याखाली; हजारो हेक्टर जमिनीवर पाणीच पाणी.या संदर्भात वरिष्ठांना माहिती दिली आहे व पत्रव्यवहार केला आहे.सध्या पाणी जास्त असल्यामुळे काम करता येणार नाही .पाणी कमी झाल्यावर काम करण्यात येईल .पी. सी. राठोड शाखा अभियंता जलसंपदा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.