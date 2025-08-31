Fulambri News : प्रशांत नागरे यांच्या पुढाकाराने फुलंब्रीत नळकांडी पुलाचे स्वखर्चाने बांधकाम

फुलंब्री : शहारातील शेतकरी व नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी व्यक्तिगत पातळीवर काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते क्वचितच असतात. अशा वेळी फुलंब्री शहरालगत असणाऱ्या नागरे वस्तीवरील शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत नागरे यांनी पुढाकार घेत स्वखर्चातून नळकांडी पुलाचे बांधकाम केले आहे. त्यांच्या या उपक्रमामुळे संपूर्ण वस्तीतील शेतकरी व नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..दरवर्षी पावसाळ्यात वस्तीवर जाणाऱ्या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजारपेठेत नेणे, मजुरांची ये-जा करणे, विद्यार्थ्यांना शाळा–महाविद्यालयात जाणे, तसेच महिलांना दैनंदिन कामे पार पाडणे यात मोठे संकट उभे राहत होते. अनेकदा वाहत्या पाण्यामुळे अपघातसुद्धा घडण्याची भीती होती..या समस्येची जाणीव ठेवून नागरे यांनी नळकांडी पुलाची स्वखर्चाने बांधणी केली. या पुलामुळे वाहतूक सुकर झाली असून शेतकऱ्यांचा माल वेळेवर बाजारपेठेत पोहोचेल, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होणार नाही, तसेच नागरिकांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध झाला आहे. या भागातील ग्रामस्थांनी या उपक्रमाचे मनापासून स्वागत केले..स्वतःच्या खर्चातून समाजासाठी उपयुक्त सुविधा उभारणे ही खरी लोकसेवा आहे. प्रशांत नागरे यांचे कार्य इतरांसाठी प्रेरणादायी आहे.” त्यांच्या या पुढाकाराने समाजातील बांधिलकी व जबाबदारीचे उत्तम उदाहरण निर्माण केले असल्याची भावना येथील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली..या भागातील शेतकऱ्याची वर्षानुवर्षांची समस्या माझ्या लक्षात आली. शासनाकडे वाट पाहण्यात वेळ जात होता, म्हणून स्वखर्चाने हा नळकांडी पूल उभारण्याचा निर्णय घेतला. आता शेतकऱ्यांचा माल वेळेवर बाजारात पोहोचेल, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होणार नाही आणि नागरिकांची गैरसोय दूर झाली याचे समाधान वाटते.- प्रशांत नागरे, सामाजिक कार्यकर्ते फुलंब्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.