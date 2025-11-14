Northeast India Bullet Ride: बुलेटवर आसाम, मेघालयची भ्रमंती संभाजीनगरातील दोघींसह २४ जणांचा चित्तथरारक प्रवास

छत्रपती संभाजीनगर : देशाचा ईशान्य भाग म्हणजे निसर्गाची सर्वोत्तम कलाकृती. कॅनव्हासवर, छायाचित्रांमध्ये दिसणाऱ्या मेघालय, आसाम व अरुणाचल प्रदेशाची भ्रमंती प्रत्यक्ष करायची अन् तीही बुलेटवर व प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीत..शहरातील २४ रायडर्सनी या तिन्ही राज्यांच्या १७०० किलोमीटरचा प्रवास दहा दिवसांत पूर्ण करून जगण्याचा आनंद घेतला. विशेष म्हणजे या रायडर्समध्ये दोन ‘सोलो महिला’ रायडर्स होत्या..MSRTC: दिवाळीत एसटीने रोज लाखभर प्रवाशांचा प्रवास; बारा दिवसांत १३.४८ लाख नागरिकांचे लालपरीला प्राधान्य.शहरातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील वयाच्या पन्नाशीला पोचलेल्या आणि पन्नाशी उलटलेल्या २४ व्यक्तींनी मेघालय, आसाम व अरुणाचल प्रदेशची बुलेटवारी केली. या प्रवासात डॉ. संगीता हेमंत देशपांडे, डॉ. आनंद देवधर, डॉ. प्रतिभा कुलकर्णी व डॉ. पुलकेशी कुलकर्णी, डॉ. संगीता देशपांडे व डॉ. सुशील देशपांडे, डॉ. मंगेश पानट, किरण शेट्टी, कविता जाधव, नितीन देशमुख व मंजू देशमुख, आनंद वीरकर व अर्चना वीरकर, विजय लटांगे व शिल्पा लटांगे, प्रदीप देशपांडे व ऊर्मिला देशपांडे, मयूर डांबरी व दीपाली डबरी, रामचंद्र देशमुख व अंजली देशमुख, अतुल खन्ना आदींचा समावेश होता. यात डॉ. मंगेश पानट, किरण शेट्टी, कविता जाधव आणि डॉ. संगीता हेमंत देशपांडे हे सोलो रायडर्स होते..२३ ऑक्टोबरला गुवाहाटीतून बुलेटवर आपला प्रवास सुरू केला. मेघालयात बुलेट रायडिंग सर्वांत जास्त आव्हानात्मक होते. जोरदार पाऊस सुरू असताना मेघालयतच तीनवेळा दरडी कोसळण्याचा अनुभव त्यांनी घेतला. कधी ५० किलोमीटरचे अंतर पार करायला त्यांना साडेतीन तासही लागले. पूर्वोत्तरच्या भागात अगदी दुपारीच चार-पाच वाजताच अंधार व्हायचा आणि सकाळी पाच वाजता उजाडलेले असायचे..दिवसभर दहा-बारा तासांची बुलेट सफर केल्यावरही ही टीम पहाटे पहाटेच निघायची. नंतर ते अरुणाचल प्रदेशला पोचले. या राज्याच्या सीमा चीन, तिबेट, म्यानमार आणि भूतान या देशांशी जोडलेल्या आहेत. एकेक डोंगर चढून वर जाताना प्रचंड मोठी वळणे व चढ लागत होते. डोंगरांमुळे तीन- चार दिवस सरळ रस्ता त्यांना लागलाच नाही. २०० किलोमीटर पर्यंतचे घाटच होते. शेवटच्या दिवशी गुवाहाटीपर्यंत ३२५ किलोमीटरचा प्रवास एका दिवसात पूर्ण केला..Mokhada ST Bus : ऐण सणात भंगारात निघालेल्या बस प्रवाशांच्या सेवेला, जव्हार आगाराचा गलथान कारभार, प्रवासी त्रस्त.इंडिकेटरच्या साहाय्याने प्रवासअरुणाचल प्रदेशमध्ये तवांगहून बोमडीला इथे जाताना दिवसभर पाऊस, थंडी व धुके होते. २५-३० फुटांवरचे सुद्धा काही दिसत नव्हते. केवळ समोरच्या साथीदाराच्या इंडिकेटर लाइट्सवर लक्ष ठेवून प्रवास करावा लागायचा.. मी यापूर्वी भोपाळ पर्यटन विभागाचा १८०० किलोमीटरचा ट्रेक बुलेटवर केला होता. याही बुलेट स्वारीसाठी आम्ही खूप उत्साही होतो. निसर्गाचे अद्भुत रूप पाहताना आणि सोलो बुलेट रायडिंग करताना मी दररोज व्यायाम करायचे. इथले साधे पाणीसुद्धा खूप चविष्ट लागले. या प्रवासाने आयुष्यभरासाठी सोबत राहतील अशी शिकवणसुद्धा दिली. — डॉ. संगीता हेमंत देशपांडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.