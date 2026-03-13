NTET 2026 Application: एनटीईटी 2026 अर्ज प्रक्रिया सुरू – वैद्यकीय पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी २ एप्रिलपर्यंत मुदत

छत्रपती संभाजीनगर

एनटीईटी 2026 अर्ज प्रक्रिया सुरू, पदव्युत्तर आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी व होमिओपॅथी उमेदवारांसाठी. अर्ज करा २ एप्रिलपर्यंत आणि संगणक आधारित परीक्षा २८ एप्रिल रोजी.
छत्रपती संभाजीनगर: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) भारतीय पारंपरिक वैद्यकीय पद्धती आणि होमिओपॅथी विषयातील पदव्युत्तर पदवीधारकांसाठी घेण्यात येणाऱ्या नॅशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (एनटीईटी) परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. अध्यापन क्षेत्रात इच्छुक उमेदवारांना ११ मार्च ते २ एप्रिलपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत.

