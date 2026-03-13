NTET 2026 Application: एनटीईटी 2026 अर्ज प्रक्रिया सुरू – वैद्यकीय पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी २ एप्रिलपर्यंत मुदत

छत्रपती संभाजीनगर: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) भारतीय पारंपरिक वैद्यकीय पद्धती आणि होमिओपॅथी विषयातील पदव्युत्तर पदवीधारकांसाठी घेण्यात येणाऱ्या नॅशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (एनटीईटी) परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. अध्यापन क्षेत्रात इच्छुक उमेदवारांना ११ मार्च ते २ एप्रिलपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत..परीक्षा २८ एप्रिल रोजी संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी) पद्धतीने घेतली जाणार आहे. परीक्षेचा कालावधी १२० मिनिटांचा असेल. प्रश्नपत्रिका इंग्रजी आणि हिंदी या दोन भाषांमध्ये उपलब्ध होईल. .Education News : लक्ष द्या! 'नीट' परीक्षेसाठी नोंदणी सुरू; अर्ज दुरुस्तीसाठी मिळणार विशेष मुदत.परीक्षा केंद्र, शहराची माहिती आणि प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्याबाबतची माहिती पुढे जाहीर केली जाणार आहे. ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत ३ एप्रिलपर्यंत आहे. ४ एप्रिल ते ६ एप्रिलपर्यंत अर्जातील तपशील दुरुस्त करता येणार आहे.दुरुस्तीची संधी एकदाच दिली जाणार असून त्यानंतर कोणताही बदल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ‘एनटीईटी’साठी पात्रता, परीक्षा पद्धत, परीक्षा केंद्रे, शुल्क आणि अर्ज प्रक्रिया याबाबतची सविस्तर माहिती अधिकृत माहितीपत्रिकेत देण्यात आली आहे. .NEET Studant : छायाचित्र अपडेट नसल्याने ‘नीट’च्या अर्जात अडचण; मुदतवाढीने विद्यार्थ्यांना दिलासा, एजन्सीने दक्षता घ्यावी.आयुर्वेद, सिद्ध किंवा युनानी शाखेत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम करणाऱ्या उमेदवारांनी किमान ३० महिन्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा आणि अर्ज करताना महाविद्यालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे..परीक्षेसाठी इच्छुक उमेदवारांनी https://exams.nta.nic.in/ntet या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करावेत. अर्ज शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग किंवा यूपीआयद्वारे भरता येणार आहे. अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी ‘एनटीए’च्या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.- डॉ. अर्चना शुक्ला, एनटीए संचालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.