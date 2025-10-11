Prakash Ambedkar: ओबीसी आरक्षण बचावासाठी काढणार महामोर्चा : प्रकाश आंबेडकर

छत्रपती संभाजीनगर : ‘भारतीय जनता पक्ष (भाजप) ओबीसींच्या जोरावर सत्तेवर आला. आपणच ओबीसींचे कैवारी म्हणून भाजपचे नेते बोलताना दिसतात. परंतु, ओबीसींच्या हक्काच्या आरक्षणातून इतरांना आरक्षण देण्याचा घाट भाजपने घातला..त्यामुळे खरा ओबीसींचा शत्रू हा भाजपच आहे’, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या बचावासाठी महामोर्चा काढणार आहे, अशी घोषणाही त्यांनी केली..भानुदास चव्हाण नाट्यगृह शुक्रवारी (ता. दहा) ओबीसी आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी ओबीसी, भटके, विमुक्त महासंघाची बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘वर्ष १९९० मध्ये मंडल आयोग लागू झाले आणि ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण मिळाले. आरक्षणामुळे आज ओबीसींमधले शेकडो बांधव हे मुख्य प्रवाहात येऊ लागले आहेत..भाजप आणि आरएसएसच्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत. या सगळ्या संघटनांमध्ये वर्चस्व सवर्णांचेच आहे. केवळ निवडणुकीच्या मतांसाठी ओबीसी समाजाला हिंदू म्हणून सोबत घेतले जाते. परंतु, ओबीसी समाजातील बारा बलुतेदारांना कधीच महत्त्वाचे स्थान दिलेले नाही. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील बांधव हे आपले नैसर्गिक बंधूच आहेत..Vijay Vadettiwar: आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून बनवाबनवी: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांची टीका; लढा देण्याचा निर्धार.ओबीसी समाजातील सर्व जाती-जमातींना एकत्र करण्यासाठी आणि आरक्षणाच्या बचावासाठी लवकरच एक मोठा महामोर्चा काढणार आहे’’, असेही त्यांनी जाहीर केले. यावेळी ओबीसी, भटक्या विमुक्त महासंघाचे निमंत्रक प्रा. किसन चव्हाण, धनगर नेते प्रभाकर बलके, ओबीसी नेते अशोक जाधव धनगावकर, महेश निनाळे यांच्यासह राज्यभरातील ओबीसी समाजाचे नेते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.