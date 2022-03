हातातोंडाशी आलेला गहू जळून खाक, शेतकऱ्याची मेहनतीवर पाणी

महालगाव (जि.औरंगाबाद) : चोरवाघलगाव (ता.वैजापूर) येथील शेतकऱ्यांवर ऐन गहू काढणीच्या काळातच शिमगा करण्याची वेळ आल्याचे विदारक चित्र बुधवारी (ता.१६) पाहावयास मिळाले. तळहाताच्या फोडाप्रमाणे आणि हाततोंडाशी आलेला घास लेकरांप्रमाणे जपलेला भीमराज नाना मोईन या शेतकऱ्याचा गट क्रमांक ७१ वरील एक एकर गहू जळून खाक झाल्याची घटना चोरवाघलगाव शिवारामध्ये बुधवार दुपारी तीनच्या सुमारास घडली. शॉर्टसर्किटमुळे संपूर्ण गहू जळून खाक झाल्याने पंचक्रोशीत या घटनेविषयी हळहळ व्यक्त केली जात आहे. (One Acre Wheat Burned Due To Short Circuit In Vaijapur Taluka Of Aurangabad)

हेही वाचा: Ramesh Bornare | शिवसेना आमदार रमेश बोरनारे यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल

आग आटोक्यात आणण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केला. परंतु आगीचे स्वरूप मोठे असल्यामुळे आगीवर नियंत्रण मिळविणे अशक्य झाले. या भीषण अग्नी तांडवामध्ये शेजारी असलेल्या पिकांचेही होरपळून नुकसान झाले आहे. तलाठी यांनी पाहणी करून पंचनामा केला. (Aurangabad)