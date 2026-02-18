Inspiring Story: मेहनतीच्या बळावर तिन्ही मुले डॉक्टर; एकाची एमबीबीएस तर दोघांची पदव्युत्तरला एंट्री, वडिलांनी स्वत: केला स्वयंपाक!

बीड : शिक्षक वडिलांचे प्रोत्साहन, अभ्यास करून घेण्यासाठी आईची तळमळ आणि मुलांची मेहनत या बळावर चोले कुटुंबातील तिन्ही मुले डॉक्टर झाली आहेत. विशेष म्हणजे दोन भावंडांची वैद्यकीय पदवी (एमबीबीएस) पूर्ण होताच त्याच वर्षी तिसऱ्या भावाचाही एमबीबीसला प्रवेश झाला. .Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...यशाला गवसणी घालणारे डॉ. वैभव, डॉ. पल्लवी आणि डॉ. सुग्रीव ही भावंडे आहेत खडकी (ता. वडवणी) येथील सहशिक्षक शिवाजी चोले आणि सुचिता या दांपत्याची. शिवाजी चोले हे तपोवन (ता. परळी) येथील संस्थेच्या शाळेवर सहशिक्षक आहेत. सुचिता या गृहिणी आहेत. मात्र, मुलांचा अभ्यास करून घेण्यासाठी त्यांनीही डोळ्यात तेल घालून रात्री जागून काढल्या..थोरला वैभव व पल्लवी यांचे प्राथमिक शिक्षण सिरसाळा येथे झाले. वैभव नवोदयचा विद्यार्थी असून, त्याने बारावीनंतर नीटला (राष्ट्रीय पात्रता परिक्षा) ४४९ गुण मिळवत वैद्यकीय पदवी (एमबीबीएस) शिक्षणासाठी पुण्याच्या काशीबाई नवले वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळविला. याच वर्षी त्याची धाकटी बहीण पल्लवीनेही नीटला ४६५ गुणांसह याच वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळविला. २०१८ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या डॉ. वैभव आणि डॉ. पल्लवी यांनी २०२४ मध्ये इंटर्नशिप पूर्ण केली. त्यानंतर वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी नीटची तयारी केली. .यंदाच्या नीट परीक्षेत वैभवला राज्यात १९१७ वा, तर पल्लवीला ११०२ वा रॅंक मिळाला आहे. डॉ. वैभव याचा पालघर येथील वेदांता वैद्यकीय महाविद्यालयात एम. डी. मेडिसीन या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश निश्चित झाला असून, डॉ. पल्लवीचा जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात स्त्री रोग व प्रसुतीशास्त्र तज्ज्ञ या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश निश्चित झाला आहे. दरम्यान, २०२३ मध्ये डॉ. वैभव व डॉ. पल्लवी यांनी एमबीबीएस पूर्ण केले. त्याच वर्षी सर्वात धाकटा सुग्रीवनेदेखील नीट परीक्षेत ६४२ गुण मिळवत मुंबईच्या सर जे. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय पदवीला (एमबीबीएस) प्रवेश मिळविला. सध्या तो तिसऱ्या वर्षात शिकत आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.वडिलांनी स्वत: केला स्वयंपाकशिक्षक असलेले शिवाजी चोले यांनी मुलांना प्रोत्साहन दिले. शिवाय, नोकरी करत असताना घर ते नोकरीचे गाव अशी त्यांची सतत ये-जा असे. याच काळात मुले शिक्षणासाठी अंबाजोगाई, लातूरला असताना त्यांच्या पत्नी सुचिता मुलांसोबत असत. त्या काळात शिवाजी चोले यांनी स्वतः स्वयंपाक केला. मुलांचा अभ्यास करून घेण्यासाठी सुचिता यांनीही रात्री जागून काढत त्यांना चहा-पाणी पुरविले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.