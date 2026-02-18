छत्रपती संभाजीनगर

Inspiring Story: मेहनतीच्या बळावर तिन्ही मुले डॉक्टर; एकाची एमबीबीएस तर दोघांची पदव्युत्तरला एंट्री, वडिलांनी स्वत: केला स्वयंपाक!

Father Cooks for Children During medical studies: शिक्षकाच्या मेहनतीने तीन डॉक्टर घडवले; वडिलांनी स्वतः केला स्वयंपाक
बीड : शिक्षक वडिलांचे प्रोत्साहन, अभ्यास करून घेण्यासाठी आईची तळमळ आणि मुलांची मेहनत या बळावर चोले कुटुंबातील तिन्ही मुले डॉक्टर झाली आहेत. विशेष म्हणजे दोन भावंडांची वैद्यकीय पदवी (एमबीबीएस) पूर्ण होताच त्याच वर्षी तिसऱ्या भावाचाही एमबीबीसला प्रवेश झाला.

