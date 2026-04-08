Chhatrapati Sambhajinagar: कांदा अवघा ७०० रु. क्विंटल; शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघेना, हमीभाव देण्याची मागणी

कायगाव: सध्या कांद्याला केवळ ७०० ते ८०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. यात लागवड, मशागतीचा खर्चदेखील निघणे शक्य नसल्याने कांदा उत्पादक अडचणीत आले आहेत..त्यामुळे या प्रश्नावर आवाज उठवावा, या मागणीसाठी गंगापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (ता. सात) अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली..कांद्याला हमीभाव मिळावा किंवा शेतकऱ्यांना अनुदान मिळावे, यासाठी लवकरच कृषी मंत्र्यांशी चर्चा करू, असे जरांगे पाटील यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले. .या बैठकीस आगरवाडगावचे उपसरपंच बाळासाहेब वाघ, देविदास पाठे पाटील, शेतकरी सुबुर शेख, गणेश पाटील जावळे, गणेश पाटील खैरे तसेच इतर शेतकरी उपस्थित होते. सरकारने तोडगा न काढल्यास येत्या आंदोलन करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.