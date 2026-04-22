Chhatrapati Sambhajinagar: शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत कांद्याने आणले पाणी; सरासरी ४५० रुपये प्रतिक्विंटल भाव, बाजारात आवक वाढली

जाधववाडी: यंदाच्या हंगामात सुरवातीपासूनच कांद्याच्या भावात कमालीची घसरण दिसून आली. जाधववाडी भाजीमंडईत मार्चपर्यंत कांद्याला मिळालेल्या भावातून किमान खर्च तरी वसूल होत होता. मात्र, एप्रिल महिना सुरू झाला आणि ठोक बाजारात कांद्याच्या भावात मोठी घसरण झाली. यामुळे आता कांदा पिकावर केलेला खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले. जाधववाडीत कांद्याला मंगळवारी (ता.२१) सरासरी ४५० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. कमाल भाव २५० व किमान भाव ६५० नोंदवला गेला. .गतवर्षीच्या हंगामात कांद्याला चांगला भाव मिळाला. वर्ष २०२४-२५ मध्ये कांद्याची लागवड कमी प्रमाणात झालेली होती. त्यामुळे आवकही कमी प्रमाणात झाल्याने गतवर्षी कांद्याला प्रतिक्विंटल तीन हजारांपासून साडेचार हजारांपर्यंतचा भाव मिळाला. यामुळे शेतकऱ्यांना एकरी तीन ते चार लाख रुपयांचे उत्पन्न झाले. परिणामी, यंदाच्या हंगामात अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी कांद्याची लागवड केली..त्यामुळे यंदा खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामांत ठोक बाजारात पावसाळी व हिवाळी कांद्याची मोठी आवक झाली. मागणीच्या तुलनेत अधिक कांदा बाजारात आल्याने त्याचा भावावर परिणाम झाल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून प्राप्त माहितीनुसार, मार्चअखेरपर्यंत जाधववाडी भाजीमंडईत कांद्याला १,१०० ते १,२०० रुपये क्विंटलचा भाव मिळाला होता. मात्र, एप्रिल सुरू होताच भावात घसरण सुरू झाली. आता तर सरासरी साडेचारशे रुपये भाव आहे..खर्च एकरी ७० हजारांच्या घरातकांद्यावर एकरी नेमका किती खर्च येतो, याची आकडेवारी 'सकाळ'ने शेतकऱ्यांकडून घेतली. त्यानुसार कांदा लागवड १,२०० हजार, तीनवेळा खत १६ हजार, औषध फवारणी २० हजार, काढणी १४ हजार आणि लागवडीपूर्वीच्या मशागतीचे चार हजार असा एकूण ६६ हजार रुपयांचा बांधील खर्च आहे. शिवाय बाजार वाहतुकीचा खर्च वेगळाच. एकरी १०० क्विंटल एवढे उत्पन्न गृहित धरल्यास कांद्याला कमीत कमी १,२०० रुपयांचा भाव मिळाला तरच खर्च जाऊन शेतकऱ्याच्या हातात ४० ते ५० हजार रुपये राहतात.."गतवर्षी कांद्याला चांगला भाव मिळाला. यंदा तर कांद्याच्या उत्पन्नातून खर्चही वसूल झाला नाही. खत व बियाणांच्या वाढत्या महागाईमुळे कांदा पिकावरील एकरी खर्च पाहता प्रतिक्विंटल किमान २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक भाव मिळणे अपेक्षित आहे. तरच शेतकऱ्याच्या हातात पैस राहील."- गोपीचंद पळसकर, कांदा उत्पादक शेतकरी.भावातील घसरण अशीदिनांक आवक सरासरी भाव३० मार्च ३,९१७क्विंटल ६७५ रुपये१५ एप्रिल २,७२१ क्विंटल ७०० रुपये२१ एप्रिल ३,१९२ क्विंटल ४५० रुपये.