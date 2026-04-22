Chhatrapati Sambhajinagar: शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत कांद्याने आणले पाणी; सरासरी ४५० रुपये प्रतिक्विंटल भाव, बाजारात आवक वाढली

Farmer Losses Due to Falling Onion Rates: जाधववाडी भाजीमंडईत कांद्याच्या भावात घसरण, सरासरी ४५० रुपये प्रतिक्विंटल, शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढले, बाजारात आवक वाढल्यामुळे भाव कोसळला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जाधववाडी: यंदाच्या हंगामात सुरवातीपासूनच कांद्याच्या भावात कमालीची घसरण दिसून आली. जाधववाडी भाजीमंडईत मार्चपर्यंत कांद्याला मिळालेल्या भावातून किमान खर्च तरी वसूल होत होता. मात्र, एप्रिल महिना सुरू झाला आणि ठोक बाजारात कांद्याच्या भावात मोठी घसरण झाली. यामुळे आता कांदा पिकावर केलेला खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले. जाधववाडीत कांद्याला मंगळवारी (ता.२१) सरासरी ४५० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. कमाल भाव २५० व किमान भाव ६५० नोंदवला गेला.

