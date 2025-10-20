Online Stock Scam : वीस टक्के नफ्याचे आमिष पडले ४५ लाखांना..; ऑनलाइन ॲपच्या नावाखाली भामट्याने केली व्यवस्थापकाची फसवणूक

छत्रपती संभाजीनगर : ऑनलाइन ॲपद्वारे स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप जॉइन केला. त्यानंतर त्यात २० टक्के नफ्याचे आमिष (Online Stock Scam) दाखवण्यात आले. हे आमिषाला एका कंपनी व्यवस्थापकाला ४४ लाखांत पडल्याचे समोर आले. याप्रकरणी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात शनिवारी (ता. १८) गुन्हा नोंद करण्यात आला..याबाबत प्रकाश भास्कर भाटे (वय ५५, रा. एन-१ सिडको) यांनी तक्रार दिली. ते शेंद्रा एमआयडीसीतील एका कंपनीत व्यवस्थापक आहेत. एक जानेवारी २०२५ ला त्यांना व्हॉट्सॲपवर सोनिया मेहरा या नावाने एक मेसेज आला. त्यात ‘स्टॉक प्रशिक्षण घेणार का’, असा प्रश्न होता. प्रकाश यांनी त्यांना होकार दर्शविला. शिवाय स्टॉक मार्केटमध्ये आपण नवीन असल्याचे त्यांना सांगितले..Latur Crime : बीडमधील तरुण-तरुणीने लातुरात गळफास घेऊन संपवलं जीवन; पोलिसांना कागदपत्रं सापडली अन्... .त्यानंतर ‘प्रोफेसर रुपेट क्लार्क हे माहिती देतील. यामध्ये आपणाला २० टक्के नफा मिळेल’, असा मेसेज मिळाला. त्यासाठी एसडी हब असे टाकून ॲप डाऊनलोड करण्याचा सल्ला देण्यात आला. ॲप डाऊनलोड केल्यानंतर पहिल्यांदा स्टॉक खरेदीसाठी २५ हजार त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ५०, ७५ हजार, २५ हजार, पुन्हा ५० हजार एक लाख असे टप्प्याटप्प्याने ६ लाख ९० हजार रुपये फोन पेद्वारे स्टॉक खरेदी केले. यात चांगला नफाही दिसला. यामुळे प्रकाश हे अधिक नफा मिळण्याच्या आमिषाला बळी पडले..पुढे आणखी रक्कम वाढवत, असे ३१ लाख ९५ हजार ४५२ रुपयांचे स्टॉक खरेदी करत, ॲपमध्ये दिसत असल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या बँकेत टाकले. यावर चांगला नफाही दिसत असल्याने रक्कम काढण्याचे ठरवल्याने ऑप्शनवर क्लिक केले. परंतु, रिव्ह्यू पेंडिंग असा मेसेज मिळाला. त्यानंतर टॅक्सची रक्कम भरल्याशिवाय पैसे काढता येणार नाही असा मेसेज आला. पुन्हा ५ लाख ७० हजार रुपये टाकले. त्यानंतरही रक्कम निघाली नाही. यात प्रकाश यांची ४४ लाख ८० हजार ४५२ रुपयांची फसवणूक झाली. याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.