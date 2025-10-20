छत्रपती संभाजीनगर

Online Stock Scam : वीस टक्के नफ्याचे आमिष पडले ४५ लाखांना..; ऑनलाइन ॲपच्या नावाखाली भामट्याने केली व्यवस्थापकाची फसवणूक

Company Manager Loses ₹44 Lakh in Online Stock Scam : ऑनलाइन स्टॉक ग्रुपमध्ये २० टक्के नफ्याचे आमिष दाखवून एका कंपनी व्यवस्थापकाची ४४ लाखांची फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : ऑनलाइन ॲपद्वारे स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप जॉइन केला. त्यानंतर त्यात २० टक्के नफ्याचे आमिष (Online Stock Scam) दाखवण्यात आले. हे आमिषाला एका कंपनी व्यवस्थापकाला ४४ लाखांत पडल्याचे समोर आले. याप्रकरणी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात शनिवारी (ता. १८) गुन्हा नोंद करण्यात आला.

