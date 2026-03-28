Chhatrapati Sambhajinagar: चैत्र यात्रेत भाविकांचा जनसागर; ‘आई लक्ष्मीच्या नावानं चांगभलं’च्या जयघोषाने औराळा दुमदुमले

कन्नड: तालुक्यातील औराळा येथील कुलदैवत श्री लक्ष्मीदेवीच्या चैत्र यात्रेस शुक्रवारपासून (ता. २७) उत्साहात प्रारंभ झाला. 'लक्ष्मी माता की जय', 'आई लक्ष्मीच्या नावानं चांगभलं' आणि 'गाडीवान बाबा की जय' अशा भक्तिमय जयघोषाने, तसेच जागरण-गोंधळ आणि देवीच्या गीतांनी संपूर्ण औराळा नगरी दुमदुमून गेली होती. .यात्रेच्या पहिल्याच दिवशी मराठवाडा, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून आलेल्या लाखो भाविकांनी रणरणत्या उन्हाची तमा न बाळगता देवीच्या चरणी नतमस्तक होऊन दर्शन घेतले..सकाळी दहाला गावातील वाघ मंडळीच्या पहिल्या मानाच्या झेंड्यासह इतर पाच झेंड्यांची भव्य मिरवणूक ढोल-ताशांच्या गजरात काढण्यात आली. हे सहाही झेंडे मंदिर परिसरात दर्शनासाठी ठेवल्यानंतर भाविकांनी मंदिरासमोरील चिंचेच्या झाडाला 'उलटा झोका' घेत नवसपूर्ती केली. या मिरवणुकीत ग्रामविकास अधिकारी सुजाता गवई, संस्थानचे अध्यक्ष डॉ. आनंदराव महाले, सचिव सुधाकर जिवरख, रमेशकुमार खंडेलवाल, तात्यासाहेब जिवरख, अच्युतराव जिवरख, चंद्रकांत देशमुख, बाबूलाल वाघ, शरद रिंढे, सखाहरी निकम, सीताराम वारे, दादा अंगुणे, भाऊसाहेब गुजराणे, विजय मिसाळ, विकास जिवरख, महेंद्रकुमार भारतीया, राम जैस्वाल, नीलेश राठोड, देविदास राठोड, रवींद्र वाघ, लक्ष्मण बोर्डे, सतीश पगारे, रवींद्र जैस्वाल, प्रकाश जैस्वाल, गणेश वाघ, बाळासाहेब वाघ, प्रशांत पगारे, अनिल जाधव, राहुल महाले, संग्राम देशमुख, चंद्रकांत जिवरख आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..नेतेमंडळींची उपस्थितीयात्रेनिमित्त आमदार संजना जाधव, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे आणि शिवसेना नेते दीपक पवार यांनी शुक्रवारी देवीचे दर्शन घेतले. यावेळी संस्थान व ग्रामपंचायतीतर्फे त्यांचा सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हा परिषद सदस्या मंजुषा मलदुडे, माजी अध्यक्ष डॉ. अण्णासाहेब शिंदे, माजी सभापती सुनील निकम, सुभाष काळे, अप्पासाहेब गायके, चेतन लाड, प्रवीण वारे, विलास भोजणे उपस्थित होते. यात्रेकरूंसाठी ग्रामपंचायत व संस्थानाकडून टँकरद्वारे मोफत पिण्याचे पाणी पुरवण्यात आले, तर अनेक भाविकांनी ठिकठिकाणी थंड जारच्या पाण्याची सोय करून दातृत्व जपले..बारा गाड्यांवर रेवड्यांची उधळणदुपारी बाराला औराळी येथून मानाच्या बारा गाड्या ओढण्याची जुनी परंपरा पार पडली. ढोल-ताशा आणि संबळच्या गजरात निघालेल्या या मिरवणुकीत भाविकांनी बारा गाड्यांवर रेवड्या आणि गुलालाची प्रचंड उधळण केली. यावेळी सरपंच शिवाजी निकम, उपसरपंच विलास होलप, ग्रामसेवक दीपक वेताळ, पंढरीनाथ निकम, अण्णासाहेब निकम, माजी सरपंच भारत निकम, वाल्मीक गायकवाड, बाबासाहेब निकम व बाळासाहेब निकम यांनी दर्शन घेतले. त्यानंतर 'गळाचे' (बारा गाडा ओढणे) नवस फेडण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी उसळली होती.