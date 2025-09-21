छत्रपती संभाजीनगर

Bhokardan News: शिवभक्तांचा आक्रोश! अन्वा मंदिरात मांस, हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक तीन दिवसात दोन वेळेस घडला प्रकार

Temple Controversy: अन्वा येथील शिव मंदिरात सलग दोनदा मांस आढळल्याने ग्रामस्थ आणि हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. गावकऱ्यांनी रास्ता रोको करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
Bhokardan News

Bhokardan News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तुषार पाटील

भोकरदन : तालुक्यातील अन्वा येथील पुरातन शिव मंदिरात शुक्रवारी (ता.१९)व पुन्हा रविवारी सकाळी सभा मंडपात मांस आढळल्याने खळबळ उडाली. सकाळी दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर गावभर संतापाची लाट उसळली.

Loading content, please wait...
village
temple
Bhokardan
Protest
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com