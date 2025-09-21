Bhokardan News: शिवभक्तांचा आक्रोश! अन्वा मंदिरात मांस, हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक तीन दिवसात दोन वेळेस घडला प्रकार

तुषार पाटील भोकरदन : तालुक्यातील अन्वा येथील पुरातन शिव मंदिरात शुक्रवारी (ता.१९)व पुन्हा रविवारी सकाळी सभा मंडपात मांस आढळल्याने खळबळ उडाली. सकाळी दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर गावभर संतापाची लाट उसळली. .शनिवारी दिवसभर गावकऱ्यांनी घटनेच्या विरोधात बंद पाळला. तर रविवारी सकाळी पुन्हा मंदिराच्या गेटवर व मंदिराच्या कंपाउंड मध्ये मांसाचे तुकडे आढळून आल्याने पुन्हा गावकरी संतप्त झाले. त्यांनी रविवारी रास्ता रोको केला असून जोपर्यंत पोलीस अधीक्षक येत नाही तोपर्यंत रास्ता रोको कायम ठेवण्याचा पावित्रा गावकऱ्यांनी घेतला आहे..Latest Marathi News Updates: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.दोन दिवसांपूर्वी अशीच घटना झाल्यामुळे पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली होती. याबाबत सुभाष बाबुराव हजारे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पारध पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपी विरुद्ध विरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला होता..या घटनेनंतर हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. शनिवारी दिवसभर अन्वा गावात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. सर्व दुकानदारांनी स्वयंस्फूर्तीने बंदला प्रतिसाद देत निषेध नोंदवला..दरम्यान, दुपारी भोकरदन चे पोलीस निरीक्षक किरण बिडवे यांच्या अध्यक्षतेखाली गावात शांतता समितीची बैठक घेण्यात आली. यात मांस विक्री करणाऱ्या दुकानदारांना नोटिसा देण्यात आल्या. मंदिर परिसरात दोन पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले. तरीसुद्धा रविवारी हाच प्रकार पुन्हा झाल्याने गावकरी संतप्त झाले आहे. गावातील बस स्थानकासमोर सध्या रस्ता रोको सुरू असून शनिवारी या मंदिर परिसरात प्रशासनाने दोन पोलीस कर्मचारी तैनात केले होते..मंदिरामध्ये मांस चे तुकडे व त्या भोवती कुत्रे या घटनेचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाला होता.मंदिर परिसरात काही अवैध मांस विक्रीची दुकाने आहेत. प्रशासनाने यावर तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणी गावकऱ्यांकडून केली जात आहे..Satara : बालकाने मध्यरात्री आजीच्या डोक्यात बॅट मारून केला खून; देवाने उजवा कौल दिल्याने झाला घात, अंधश्रद्धेमुळे घडला प्रकार.शनिवारी मंदिर परिसरात दोन पोलीस कर्मचारी तैनात करून सुद्धा हा प्रकार पुन्हा झाला. संबंधित कर्मचाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात यावे या मांसाच्या तुकड्यांची फॉरेन्सिक तपासणी करावी व दोषींवर तात्काळ कारवाई करावीराधेश्याम महाराज चातुर्मासे -ग्रामस्थ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.