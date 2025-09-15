Elderly Women Diseases: वृद्धापकाळात 79 टक्क्यांहून अधिक महिलांना आजार

वृद्धापकाळात महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या वाढत असून, ७९ टक्के महिलांना आजार जडले आहेत. कुटुंबातील दुर्लक्षामुळे ४० टक्के वृद्धा दुखणे अंगावर काढतात. सुजाता पाटील यांच्या संशोधनातून हे निष्कर्ष समोर आले आहेत, ज्यात महिलांच्या आरोग्याच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत..योगेश पायघनवृद्धापकाळात महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या झपाट्याने वाढत असून शहरातील तब्बल ७९ टक्के वृद्ध महिलांना आजार जडलेले आहेत, असा निष्कर्ष सुजाता पाटील यांच्या संशोधनातून समोर आला. कुटुंबातील दुर्लक्षामुळे ४० टक्के वृद्धा दुखणे अंगावर काढतात, हेही वास्तव उघड झाले..डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून सुजाता सुरेश पाटील यांना समाजशास्त्र विषयात पीएच.डी. जाहीर झाली. ज्येष्ठ सामाजिक अभ्यासक डॉ. स्मिता अवचार यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी ‘वृद्ध महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या : विशेष संदर्भ छत्रपती संभाजीनगर शहर’ या विषयावर संशोधन केले. त्यांनी अभ्यासासाठी शहरातील महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २, ४, २२, २६ व ४२ येथील २०० वृद्ध महिलांची रेषीय पद्धतीने निवड करून मुलाखती घेतल्या. त्यात शैक्षणिक स्तरात ५६.५ टक्के अशिक्षित, २३.५ टक्के माध्यमिक, तर केवळ ३.५ टक्के पदवीधर वृद्ध महिला आढळून आला. त्यातील २०.५ टक्के महिलांना आर्थिक बचत अगोदरच करून ठेवावी, असे म्हटले..संशोधनातील निष्कर्ष६३.५ टक्के वृद्धा विवाहित मुलाकडे राहतात.३८.५८ टक्के महिलांना शासनाच्या योजनांची माहिती नाही.५९ टक्के महिला गृहिणी, ७५.७ टक्के वृद्धांकडे भविष्यासाठीआर्थिक नियोजन नाही.८५ टक्क्यांकडे आरोग्य विमा नाही, तर ८७ टक्क्यांनीशासकीय योजनांचा लाभ घेतलेला नाही.१७ टक्के वृद्ध महिलांना एकाकीपणाची व सामाजिक मानसन्मान कमी झाल्याची जाणीव..भेडसावणाऱ्या समस्या : वृद्धापकाळात स्मरणशक्ती कमी होणे, दीर्घकालीन व्याधी, आर्थिक शोषण, गैरव्यवहार, घरातील दुर्लक्ष, तसेच काम करता न येणे या कारणांमुळे महिलांचे आरोग्य खालावत असून मानसन्मान घटतो आहे. वृद्ध महिलांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत झपाट्याने वाढत असल्याचेही संशोधनातून दिसते..संशोधनातील शिफारशीसंतुलित आहार व व्यायामामुळे गंभीर आजार ३०-४० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात.ताणतणाव कमी करण्यासाठी मार्गदर्शन योग, ध्यान व सामाजिक पाठबळाचा सकारात्मक परिणाम.आरोग्य तपासणीचे नियमित आयोजन, महिलांसाठी आरोग्य शिबिरे, हाडे व रक्त तपासण्या आवश्यक.सामाजिक जाणीवजागृती, महिलांचे आरोग्य कुटुंब व समाजाच्या प्रगतीशी निगडित असल्याने सरकार व स्वयंसेवी संस्थांनी संयुक्त मोहिमा राबवाव्यात.वृद्ध महिलांच्या कौटुंबिक, आर्थिक व मानसिक समस्यांची सोडवणूक करून त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळणे गरजेचे आहे. या संशोधनामुळे आरोग्य धोरणे आखण्यास सरकार व स्वयंसेवी संस्था यांना ठोस दिशा मिळेल. -सुजाता पाटील,पीएचडी संशोधक.वृद्ध महिलांना 79% आजारांचा दर का आहे? वृद्ध महिलांना लांबायचे आयुष्य, हार्मोनल बदल, कमी शिक्षण आणि आर्थिक अवलंबित्वामुळे क्रॉनिक आजार जास्त प्रमाणात होतात, जसे हायपरटेंशन आणि डायबिटीज..भारतात वृद्ध महिलांसाठी कोणते प्रमुख आजार आहेत? हायपरटेंशन (78.65%), ब्रॉन्कायल अस्थमा (77.52%), ऑस्टियोआर्थरायटिस (73.03%) आणि डायबिटीज (66.29%) सारखे आजार प्रमुख आहेत, विशेषतः ग्रामीण कर्नाटकासारख्या भागांत..वृद्ध महिलांसाठी आरोग्य सुधारण्याचे उपाय काय? नियमित तपासणी, संतुलित आहार, व्यायाम, राष्ट्रीय वृद्ध आरोग्य कार्यक्रमांचा लाभ आणि जागरूकता अभियानांद्वारे आजार नियंत्रित करता येतील..पुरुषांपेक्षा महिलांना जास्त आजार का? महिलांना जन्मजात लांबायचे आयुष्य असले तरी, लिंगभेद, कमी संसाधने आणि महिलांसाठी विशिष्ट समस्या (जसे मूत्र असंयम) यामुळे जास्त प्रभाव पडतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.