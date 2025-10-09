Electricity Theft: पावणेअकरा कोटींची वीजचोरी; महावितरण, १० कोटी २९ लाख रुपये दंडाची रक्कम वसूल

छत्रपती संभाजीनगर : महावितरणतर्फे मराठवाड्यात म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक कार्यालयाच्या मंडल कार्यालय अंतर्गत एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या सहा महिन्यांत वीजचोरांविरुद्ध धडक मोहीम राबविण्यात आली..या मोहिमेत २ हजार ५९३ वीजमीटरची तपासणी व इतर अनियमिततेची पाहणी करण्यात आली. यात १ हजार १८६ मीटरमध्ये वीजचोरी केल्याचे आढळून आले. महावितरणची तब्बल ११३०४५४७ युनिटची वीजचोरी झाल्याप्रकरणी १० कोटी ७८ लाख ८७ हजार रुपयांच्या वीजबिल दंडाची रक्कम लावली होती..महावितरणने या प्रकरणात १० कोटी २९ लाख ४० हजार रुपये वसूल केले आहेत. त्याचप्रमाणे संबंधित १९१ वीजचोरांवर गुन्ह्यांची नोंद केली आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर शहर व ग्रामीण, जालना, परभणी, नांदेड, लातूर, धाराशिव व बीड जिल्ह्यांत एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत भरारी पथक आणि दक्षता व सुरक्षा अंमलबजावणी विभागामार्फत वीजचोरांविरुद्ध धडक मोहीम राबविली..विद्युत कायदा २००३ नुसार कलम १२६ अंतर्गत शेजाऱ्याकडून अनधिकृत वीज घेणे, मंजूर भारापेक्षा अधिक क्षमतेच्या भाराचा वापर करणे, मंजूर वर्गवारीतून दुसऱ्या वर्गवारीसाठी अनधिकृत विजेचा वापर करणे याचा समावेश होतो. .तसेच कलम १३५ मध्ये मीटरची छेडछाड करणे, आकडा टाकून विजेचा वापर करणे, सर्व्हिस वायर टॅप करणे व कलम १३८ मध्ये महावितरणचे मीटर, वायरसह इतर वस्तू चोरी करणे इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. वीजचोरी पकडण्याची मोहीम यापुढेही चालू राहणार आहे. वीजग्राहकांनी अधिकृत वीजजोडणी घेऊनच विजेचा वापर करण्याचे आवाहन महावितरणचे सहव्यवस्थापकीय संचालक आदित्य जीवने यांनी केले आहे..Premium|Shivaji Maharaj Military System: दुर्ग, गुप्तहेर आणि आरमार यांचं वेगळेपण शिवाजी महाराज कसे काळाच्या पुढे होते हे दाखवतं! .वीजचोरीची रक्कम कोटींत वीजचोरी पथक \tग्राहक\tवीजचोरीची रक्कमछत्रपती संभाजीनगर शहर\t२८०\t३३७.०२छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण\t१३६\t१३७.३६जालना \t१५७\t१०६.५५ छत्रपती संभाजीनगरपरिमंडल एकूण\t ५७३ \t६२०.९३बीड \t७७ \t२१.४१धाराशिव \t१४०\t९५.१७ लातूर \t१७७\t१७०.२० लातूर परिमंडल एकूण\t३९४\t२८६.७८नांदेड\t१७०\t१२२.९४ परभणी \t४९\t८८.२३ नांदेड परिमंडल एकूण \t२१९\t२११.१७मराठवाडा एकूण\t११८६\t१०७८.८७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.