Paithan News: सिलिंडरच्या टंचाईवर बायोगॅसची मात; पाचलगावच्या महिलेचा उपक्रम; कृषी विभागाच्या मदतीने उभारले संयंत्र

जायकवाडी: घरगुती गॅस सिलिंडरचे वाढते दर आणि ग्रामीण भागात होणारा अनियमित पुरवठा यामुळे सामान्य नागरिक आणि हॉटेल व्यावसायिक मेटाकुटीला आले आहेत. अशा परिस्थितीत पैठण तालुक्यातील पाचलगाव येथील शेतकरी महिला सुरेखा भगवान बोंबले यांनी स्वतःच्या घरी बायोगॅस संयंत्र उभारून गॅसटंचाईवर यशस्वी मात केली आहे. त्यांच्या या उपक्रमामुळे त्या केवळ स्वयंपूर्ण झाल्या नाहीत, तर त्यांनी संपूर्ण परिसरासमोर एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे..वाढत्या महागाईमुळे दरमहा गॅस सिलिंडर खरेदी करणे सुरेखा बोंबले यांना जड जात होते. यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी त्यांनी पैठण पंचायत समितीच्या कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या 'राष्ट्रीय बायोगॅस व विकास कार्यक्रमांतर्गत' अर्ज केला. या योजनेतून त्यांना १० हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले. स्वतःची काही रक्कम खर्च करून त्यांनी दोन घनमीटर क्षमतेचे बायोगॅस संयंत्र आपल्या राहत्या घरी यशस्वीपणे कार्यान्वित केले आहे. या संयंत्रात दररोज शेण आणि पाण्याचे मिश्रण टाकले जाते..या प्रक्रियेतून नैसर्गिकरीत्या गॅस तयार होतो, जो थेट स्वयंपाकघरातील शेगडीला जोडला आहे. 'पूर्वी दर महिन्याला गॅस सिलिंडरसाठी धावपळ करावी लागायची, आता मात्र वर्षभर अखंड आणि मोफत गॅस उपलब्ध आहे,' असे सुरेखा बोंबले यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, गॅस निर्मितीनंतर उरलेली 'मळी' ही उत्तम दर्जाचे सेंद्रिय खत म्हणून शेतीसाठी वापरली जात असल्याने रासायनिक खतांवरील खर्चही वाचला आहे..सहा गावांत विस्तारपैठण पंचायत समितीच्यावतीने हा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर तालुक्यातील सहा गावांमध्ये राबवण्यात आला आहे. यात वाहेगाव, पाचलगाव, शेवता, गाढेगाव, पिंपळवाडी पिराची आणि रहाटगाव या गावांचा समावेश आहे. येथील लाभार्थी आता मुबलक गॅसचा वापर करत असून, त्यांच्या घरगुती खर्चात मोठी बचत होत आहे.."बायोगॅस हा पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर पर्याय आहे. सुरेखा बोंबले यांनी दाखवलेला मार्ग इतर महिलांसाठी प्रेरणादायी असून, यामुळे इंधन बचतीसोबतच सेंद्रिय शेतीला मोठी चालना मिळत आहे."- शैलेश सरसमकर,कृषी अधिकारी, पंचायत समिती पैठण.