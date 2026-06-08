Chhatrapati Sambhajinagar: मोसंबीला आले ‘अच्छे दिन’; पाचोडमध्ये दर वाढले; उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

पाचोड: परदेशात गरुडझेप घेणाऱ्या मोसंबीला यंदाच्या दुष्काळी हंगामात स्थानिक बाजारपेठेत ४५ ते ५५ हजार रुपये प्रतिटन असा विक्रमी भाव मिळत आहे. मात्र, उत्पादनाअभावी पाचोड (ता. पैठण) येथील मोसंबी बाजारपेठेत शुकशुकाट पाहावयास मिळत असून, दररोज ५०० टनांपर्यंत होणारी आवक आता अवघ्या ५ ते १० टनांवर आली आहे..सुमारे बारा वर्षांपूर्वी पाचोड येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून मोसंबी उत्पादकांसाठी हक्काची बाजारपेठ सुरू झाली. यामुळे हमाल, मापाडी, आडतदार आणि व्यापाऱ्यांना मोठा रोजगार मिळाला. पैठण तालुक्यात मोसंबी हे मुख्य नगदी पीक मानले जाते..Ratnagiri Monsoon Update 2026 : कोकणात पाऊस कधी जोर धरणार? रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात 9 जूनपर्यंत अलर्ट; IMD चा नवा अंदाज, तळकोकणात मॉन्सूनची काय स्थिती?.छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सुमारे १६ हजार ८०० हेक्टर, तर जालना जिल्ह्यात ३७ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रावर मोसंबीची लागवड आहे. यापूर्वी स्थानिक बाजारपेठ नसल्याने शेतकरी बाहेरील व्यापाऱ्यांवर अवलंबून राहत आणि आर्थिकदृष्ट्या कोमेजत चालला होता..धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील या बाजारपेठेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. दोन महिन्यांपूर्वी आंबिया बहाराच्या फळांना १२ ते १८ हजार, तर मृग बहाराला ३० ते ३५ हजार रुपये प्रतिटन भाव मिळाला होता. यंदा हस्त बहाराला विक्रमी दर मिळत असला, तरी तीव्र पाणीटंचाईमुळे बागा उद्ध्वस्त झाल्याने उत्पादन नगण्य आहे. बाजारात केवळ हस्त बहाराचीच तुरळक फळे येत आहेत. त्यातच काही व्यापारी कच्ची फळे तोडून ती कृत्रिमरीत्या पिकवून परराज्यात पाठवत असल्याचे चित्र आहे. आवक घटल्याने ५० हून अधिक नोंदणीकृत अडतदारांची दुकाने ओस पडली आहेत..Premium|US China AI Competition : एआयच्या जागतिक शर्यतीत अमेरिका की चीन कोण पुढे?."मृग आणि आंबिया बहाराचे उत्पादन संपले आहे. सध्या हस्त बहाराला ५० ते ५५ हजार रुपये दर मिळत असला तरी आवक अत्यल्प आहे. दीड-दोन महिन्यांनी नवीन आवक सुरू झाल्यावर बाजारपेठेतील गोडवा परतेल."- सुनील बनसोडे, व्यापारी"जेव्हा आवक मोठी असते, तेव्हा व्यापारी संगनमत करून कमी भावात खरेदी करतात. आता माल संपल्यावर भाव दुप्पट झाले आहेत, पण याचा फायदा घेण्यास बोटावर मोजण्याइतक्याच शेतकऱ्यांकडे हस्त बहाराची फळे शिल्लक आहेत."- कचरू भांड, मोसंबी उत्पादक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.