Chatrapati Sambhajinagar Crime : लग्नाचं आमिष दाखवून तरुणीवर अत्याचार; ओळखीनंतर जवळीक वाढली अन्..; 20 वर्षीय पीडिता गर्भवती राहताच...

Incident in Padegaon: Youth accused of sexual assault - पडेगाव परिसरात वीस वर्षीय तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणाने अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून पीडिता गर्भवती राहिली. घटनेनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
पडेगाव परिसर : एका वीस वर्षीय तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार (Padegaon Case) केला. यात पीडिता गर्भवतीही राहिली. तिची रविवारी (ता.१२) प्रसूतीही झाली. यानंतर याप्रकरणी तरुणावर छावणी पोलिस ठाण्यात (Police Station) गुन्हा नोंद केला आहे. सागर दिलीप बेलकर (वय २५, रा. शिवपुरी कॉलनी, पडेगाव) असे आरोपीचे नाव आहे.

