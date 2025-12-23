Banana Farming Success: वडजीच्या केळीची ‘इराण’ला भुरळ; अतिवृष्टीच्या संकटात शेतकऱ्यांनी कमावले ४२ लाख

पाचोड : अतिवृष्टी, बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे सध्या शेती व्यवसाय अडचणीत आहे; पण पैठण तालुक्यातील वडजी येथील चार शेतकऱ्यांनी जिद्दीच्या जोरावर केळीची बाग फुलवून आदर्श निर्माण केला आहे. खरिपाने दगा दिल्यानंतर या शेतकऱ्यांच्या १२ एकरांवरील ‘जी-नाईन’ जातीच्या केळीला सातासमुद्रापार इराणच्या बाजारपेठेत मोठी पसंती मिळाली आहे..वडजी येथील डॉ. बाबासाहेब गोजरे, भाऊसाहेब गोजरे, सुभाषराव गोजरे आणि आसाराम गोजरे यांनी एकत्र येत आपल्या १२ एकर क्षेत्रावर मार्चमध्ये केळीची लागवड केली होती. पाच बाय सात अंतरावर प्रतिएकर एक हजार याप्रमाणे एकूण १२ हजार रोपांची लागवड करण्यात आली..डाळिंब, मोसंबी आणि पपई यांसारख्या पिकांचा अनुभव पाठीशी असताना त्यांनी यंदा नवीन प्रयोग म्हणून केळीची निवड केली. अतिवृष्टीने खरिपाचे नुकसान झाले असले तरी, केळीच्या बागेने कष्टाचे फळ दिले आहे. प्रयत्नांना योग्य नियोजनाची जोड दिली, तर यश हमखास मिळते, अशी प्रतिक्रिया डॉ. बाबासाहेब गोजरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिली..आर्थिक गणिताची भरारीप्रत्येक घडाचे वजन २५ ते ३५ किलो भरत असून, एकूण उत्पादनातून सुमारे ४२ लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. खर्च वजा जाता प्रत्येकी ८ ते ९ लाख रुपयांचा निव्वळ नफा हाती येईल, असा विश्वास या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. वडजीच्या केळीने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज केल्याबद्दल परिसरात त्यांचे कौतुक होत आहे..India Onion Export : बांगलादेशात तिप्पट भाव तरी खरेदी शून्य! कांद्याच्या दरातील मंदीने शेतकरी आर्थिक दडपणाखाली.अचूक व्यवस्थापन आणि मार्गदर्शनअतिवृष्टीमुळे सर्वत्र पिकांची वाताहत झालेली असताना, गोजरे कुटुंबीयांनी खचून न जाता बागेची निगा राखली. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली ठिबक सिंचनाद्वारे शेणखत, सेंद्रिय खते आणि आवश्यक अन्नद्रव्यांचे व्यवस्थापन केले. कुटुंबातील सदस्यांनी घेतलेल्या परिश्रमांमुळे नऊ महिन्यांतच बाग फळावर आली. फळांची गुणवत्ता दर्जेदार असल्याने अहिल्यानगर येथील व्यापारी सुनील वाघडकर यांनी या बागेस भेट देऊन १४ रुपये प्रतिकिलो दराने खरेदी निश्चित केली. सध्या ही केळी पॅकिंग करून थेट इराणला पाठवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.