छत्रपती संभाजीनगर

Paithan Crime : DMIC बिडकीन परिसरात दरोडा टाकण्याच्या तयारीत ३ पुरुष अटकेत; ३ महिला फरार; १.७७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

Bidkin Robbery Arrest : बिडकीन पोलिसांनी DMIC परिसरात दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या टोळीवर थरारक कारवाई केली. ३ पुरुष आरोपी अटक केले, तर ३ महिला फरार झाल्या असून १.७७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
Bidkin police arrest 3 male suspects and seize weapons, motorcycles, and cash while 3 female accomplices escape

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
रविंद्र गायकवाड

बिडकीन : औद्योगिक वसाहत परिसरात दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या टोळीला बिडकीन पोलिसांनी मध्यरात्री थरारक पाठलाग करत जेरबंद केले. DMIC परिसरातील C-10 / D-10 चौकाजवळ पैठण–निलजगाव मार्गावर वाहनांना अडवून दरोडा टाकण्याची तयारी सुरू असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर ही धडक कारवाई करण्यात आली. याबाबतीत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार रात्री १०.३० वाजता सहायक पोलिस निरीक्षक निलेश शेळके व पोलिस उपनिरीक्षक मनोज पाटील सह पथक गस्तीवर असताना मिळालेल्या माहितीनुसार रात्री १०.५० वाजता पथक DMIC परिसरात दाखल झाले.

