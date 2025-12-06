Paithan Crime : DMIC बिडकीन परिसरात दरोडा टाकण्याच्या तयारीत ३ पुरुष अटकेत; ३ महिला फरार; १.७७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

रविंद्र गायकवाडबिडकीन : औद्योगिक वसाहत परिसरात दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या टोळीला बिडकीन पोलिसांनी मध्यरात्री थरारक पाठलाग करत जेरबंद केले. DMIC परिसरातील C-10 / D-10 चौकाजवळ पैठण–निलजगाव मार्गावर वाहनांना अडवून दरोडा टाकण्याची तयारी सुरू असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर ही धडक कारवाई करण्यात आली. याबाबतीत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार रात्री १०.३० वाजता सहायक पोलिस निरीक्षक निलेश शेळके व पोलिस उपनिरीक्षक मनोज पाटील सह पथक गस्तीवर असताना मिळालेल्या माहितीनुसार रात्री १०.५० वाजता पथक DMIC परिसरात दाखल झाले. .पोलिसांची वाहनं पाहताच तीन पुरुष व तीन महिला दोन मोटारसायकलवरून शिवनाईकडे पळून जाऊ लागले. पोलिसांनी तात्काळ पाठलाग करत तीन इसमांना पकडले, तर तीन महिला अंधाराचा फायदा घेत पळून गेल्या.तिघांची अंगझडती केली असता एअरगन, गुप्ती, चाकू आणि २ दुचाकीसह एकूण मुद्देमाल १,७७,९६० रुपये जप्त करण्यात आला आहे.याप्रकरणी असलम मंजूर शेख (३२) – साईनगर, चितेगाव, ता. पैठण,गणेश भाऊसाहेब तित्तर (२५) – मुलानी वाडगाव,राजू भाऊसाहेब नजन (२७) – किनगाव, ता. फुलंब्री ,हमु – चितेगाव या तीन आरोपींना ताब्यात घेतले असून तीन महिला फरार झाल्या आहेत.आरोपीकडुन जप्त मुद्देमाल मध्ये एअरगन,गुप्ती फोल्डिंग चाकू,९ लोखंडी HEXA ब्लेड,कटर व ब्लेड साठे मोबाईल हँडसेट,Access 125 (MH-16-DK-0807),युनिकॉर्न (MH-20-HE-6460) असा मुद्देमाल जप्त केला आहे..Ahilyanagar Crime: 'अपहरण करणारी टोळी जेरबंद'; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई, कोथरूड येथून आरोपी अटक... पोलिस उपनिरीक्षक मनोज पाटील यांच्या फिर्यादीवरूनकलम 310(4), 310(5) BNS, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १३५, अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक निलेश शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक संभाजी झिंजुर्डे हे करित आहेत.सदरची हि कार्यवाही उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक निलेश शेळके, पोलिस उपनिरीक्षक मनोज पाटील,पोहेकॉ अजिनाथ शेकडे, अमोल मगर, दिपक धनेधर,होमगार्ड विशाल बारहाते, धनराज जाधव,चालक पोना सचिन म्हस्के यांनी केली आहे. बिडकीनमध्ये वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिसांची ही वेळेवर केलेली कारवाई अत्यंत कौतुकास्पद ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.